Товарищеские матчи. «Спартак» сыграет с «Копенгагеном», «Ростов» против «Жилины» и другие матчи
Российские клубы продолжают подготовку к весенней части сезона, проводя контрольные матчи на сборах.
Товарищеские матчи
Оренбург Россия – Заря Молдова – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Лобжанидзе (47), 1:1 – Дрос (83), 2:1 – Нехайчик (84).
ОРЕНБУРГ: Руденко, Андреев, Бордачев, Гегечкори, Шогенов, Бреев, Померко, Нехайчик (Митренко, 85), Ефремов, Жунич, Лобжанидзе.
Спартак Россия – Копенгаген Дания 16.00
Томь Россия – Сплит Хорватия – 17.00
Оренбург Россия – Дунав Болгария – 17.00
Ростов Россия – Жилина Словакия – 17.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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