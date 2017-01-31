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    Товарищеские матчи. «Спартак» сыграет с «Копенгагеном», «Ростов» против «Жилины» и другие матчи

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    Российские клубы продолжают подготовку к весенней части сезона, проводя контрольные матчи на сборах.

    Товарищеские матчи

    Оренбург Россия – Заря Молдова – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Лобжанидзе (47), 1:1 – Дрос (83), 2:1 – Нехайчик (84).

    ОРЕНБУРГ: Руденко, Андреев, Бордачев, Гегечкори, Шогенов, Бреев, Померко, Нехайчик (Митренко, 85), Ефремов, Жунич, Лобжанидзе.

    Спартак Россия – Копенгаген Дания 16.00

    Томь Россия – Сплит Хорватия – 17.00

    Оренбург Россия – Дунав Болгария – 17.00

    Ростов Россия – Жилина Словакия – 17.30

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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