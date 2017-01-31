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    Спецслужбы РФ предотвратили попытку теракта в Москве во время ЧМ-2016

    Теги происшествия ЧМ-2016 Игорь Кулягин

    Первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин сообщил, что спецслужбы РФ предотвратили попытку теракта в Москве во время ЧМ-2016.

    «2 мая в Москве были задержаны боевики, готовившие теракты во время чемпионата мира по хоккею», – рассказал Кулягин на брифинге.

    Напомним, чемпионат мира прошел в Москве и в Санкт-Петербурге с 6 по 22 мая.

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