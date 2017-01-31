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    «Локомотив» арендует защитника «КПР» Колкера

    Теги Локомотив Премьер-лига Россия возможные трансферы Куинз Парк Рейнджерс Д2 Англия Стивен Колкер

    Защитник «КПР» Стивен Колкер продолжит карьеру в «Локомотиве». Об этом сообщает Sky Sports.

    25-летний футболист перейдет в российский клуб на правах аренды до конца сезона.

    Официального подтверждения трансфера от «Локомотива» не было. Клуб выложил в своем твиттере записи с изображением трех львов и фразой «Чаепития закончились!», намекая на происхождение новичка.

    В текущем сезоне Колкер провел за «КПР» 13 матчей в чемпионшипе. Вторую половину прошлого сезона защитник провел в аренде в «Ливерпуле».

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