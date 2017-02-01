Капитан «Вашингтона» в матче с «Айлендерс» (2:3) забросил шайбу.

Это 549-й гол россиянина в регулярных чемпионатах, и он вышел на 27-е место в истории , сравнявшись с Роном Фрэнсисом.

26-ю позицию в списке занимает Джонни Буцик (556 шайб), 25-ю – Ги Лефлер (560), 24-ю – Майк Модано (561).

Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки – 894 гола.

В 50 матчах текущего сезона Овечкин набрал 46 (24+22) очков.