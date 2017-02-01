НХЛ. Овечкин вышел на 27-е место по голам в истории лиги
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Айлендерс» (2:3) забросил шайбу.
Это 549-й гол россиянина в регулярных чемпионатах, и он вышел на 27-е место в истории НХЛ, сравнявшись с Роном Фрэнсисом.
26-ю позицию в списке занимает Джонни Буцик (556 шайб), 25-ю – Ги Лефлер (560), 24-ю – Майк Модано (561).
Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки – 894 гола.
В 50 матчах текущего сезона Овечкин набрал 46 (24+22) очков.
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