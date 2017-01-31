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    «Магнитка» выиграла Восточную конференцию

    Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг КХЛ

    Магнитогорский «Металлург» стал победителем Восточной конференции КХЛ.

    После 56 игр «Магнитка» имеет на своем счету 117 очков.

    О победе «Металлурга» на Востоке стало известно после поражения «Ак Барса» от «Нефтехимика». Казанцы, занимающее второе место в дивизионе Харламова, уже не смогут набрать более 115 очков. На данный момент в их активе 103 очка после 56 игр.

    «Авангард», лидирующий в дивизионе Чернышева, не наберет более 114 очков. Сейчас на их счету 99 очков в 55 матчах.

    Таблица КХЛ

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