«Магнитка» выиграла Восточную конференцию

Магнитогорский «Металлург» стал победителем Восточной конференции КХЛ.

После 56 игр «Магнитка» имеет на своем счету 117 очков.

О победе «Металлурга» на Востоке стало известно после поражения «Ак Барса» от «Нефтехимика». Казанцы, занимающее второе место в дивизионе Харламова, уже не смогут набрать более 115 очков. На данный момент в их активе 103 очка после 56 игр.

«Авангард», лидирующий в дивизионе Чернышева, не наберет более 114 очков. Сейчас на их счету 99 очков в 55 матчах.

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