Президент Илья Геркус прокомментировал информацию о переходе защитника «КПР» .

«Не могу пока подтвердить информацию по Колкеру, пока имя нового игрока предпочли бы не раскрывать. Новый игрок прошел медосмотр, намерены подписать послезавтра.

На сегодняшний момент контракт не подписан. Тот, который прошел медосмотр, – центральный защитник. У нас еще будут трансферы, несколько качественных интересных игроков

Панченко? Непростая ситуация, мы следим за ней. Больше сказать ничего не смогу, оставим завесу тайны не открытой», – сказал Геркус в эфире телеканала .