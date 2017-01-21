Победа Шипулина в биатлоне, Джеррард возвращается в «Ливерпуль» и другие новости утра

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. Шипулин выиграл индивидуальную гонку в Антхольце, Фуркад – второй. Это 9-я победа в карьере Антона.

2. «Зенит» сыграл вничью с ташкентским «Локомотивом» (0:0). Остальные результаты товарищеских матчей – тут.

3. Федерер, Маррей вышли в 1/8 финала Australian Open. У женщин борьбу за первый «Шлем» продолжают Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и Мугуруса.

4. «Бавария» с трудом, но выиграла первый матч после перерыва у «Фрайбурга» (2:1). Уже в добавленное время удивительный гол забил Левандовски.

5. Джеррард возвращается в «Ливерпуль». Пока что Стиви Джи поработает тренером в академии.

6. Депай перешел в «Лион» – в «МЮ» у голландца не получилось. Еще трансферы: «Сток Сити» приобрел Берахино за 12 млн фунтов, Деулофеу вот-вот окажется в «Милане».

7. И еще. «Манчестер Сити» готов продать Агуэро. Удивлены?

8. В НХЛ «Питтсбург» снова на коне – разгромлена «Каролина» (7:1), у Малкина 2 (1+1) очка, в гонке бомбардиров он уже второй. Радулов сделал ассистентский хет-трик, поучаствовав во всех голах «Монреаля» в игре с «Нью-Джерси» (3:1). Все результаты дня.

9. В НБА «Хьюстон» не сумел справиться с «Голден Стэйт» (108:125), а «Лейкерс» взяли верх над «Индианой» (108:96), в активе Мозгова – 4 очка и 10 подборов. Все результаты дня.

10. Песня дня. Защитник «Чикаго» Кит спел «Гоп-стоп». Панарин плохому не научит.

11. Комментатор ESPN отстранен от трансляций Australian Open за замечание о Винус Уильямс.

12. Хабиб не планирует драться в этом году в России. Нужен турнир с платными трансляциями.

13. Умарк пропустит Матч звезд КХЛ. Жаль.

Цитата дня. «Пока не езжу на Украину. У меня нет желания гулять по улице Бандеры». Михаил Мамиашвили о наболевшем.