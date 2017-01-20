Шипулин одержал девятую победу в карьере, у Фуркада – 100-й подиум

Россиянин Антон Шипулин одержал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце. Всего в карьере спортсмена это девятая победа и 36-й подиум (9-13-14). В текущем сезоне Шипулин выиграл впервые. Также раньше россиянин ни разу не побеждал в индивидуальных гонках.

Француз Мартен Фуркад стал вторым в гонке, попав на пьедестал почета в сотый раз в карьере (59-28-19).

Украинец Сергей Семенов финишировал третьим. Для спортсмена это пятое попадание на подиум (0-1-4). Отметим, что четыре подиума из пяти были добыты Семеновым в индивидуальных гонках.