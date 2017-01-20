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    Шипулин одержал девятую победу в карьере, у Фуркада – 100-й подиум

    Теги Кубок мира сборная России сборная Франции Антон Шипулин рекорды сборная Украины Мартен Фуркад Сергей Семенов

    Россиянин Антон Шипулин одержал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце. Всего в карьере спортсмена это девятая победа и 36-й подиум (9-13-14). В текущем сезоне Шипулин выиграл впервые. Также раньше россиянин ни разу не побеждал в индивидуальных гонках.

    Француз Мартен Фуркад стал вторым в гонке, попав на пьедестал почета в сотый раз в карьере (59-28-19).

    Украинец Сергей Семенов финишировал третьим. Для спортсмена это пятое попадание на подиум (0-1-4). Отметим, что четыре подиума из пяти были добыты Семеновым в индивидуальных гонках.

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