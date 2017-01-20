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    Товарищеские матчи. «Зенит» против ташкентского «Локомотива» и другие матчи

    Теги Зенит Крылья Советов Премьер-лига Россия высшая лига Польша Пандурий товарищеские матчи (клубы) результаты Терек высшая лига Румыния высшая лига Узбекистан Локомотив Ташкент Лехия

    Российские клубы продолжают подготовку к весенней части сезона, проводя контрольные матчи на сборах.

    Товарищеские матчи

    Зенит Россия – Локомотив Узбекистан – 0:0 (первый тайм)

    ЗЕНИТ: М. Кержаков, Зуйков, Йованович, Кришито (к), Жирков, Эрнани, Цаллагов, Жулиано, Шатов, Молло, Джорджевич.

    Крылья Советов Россия – Пандурий Румыния – 17.00

    Лехия Польша – Терек Россия – 17.30

    Примечание: время начала матчей – московское.

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