«Милан» объявил об аренде Деулофеу, «Эвертон» не считает сделку закрытой

сообщил, что полузащитник «Эвертона» Жерар Деулофеу перешел в итальянский клуб.

«Россонери» объявили об аренде игрока до конца сезона. Остальные детали трансфера не уточнялись.

Как сообщается Sky Sports, в английском клубе крайне недовольны тем, что официально объявил о сделке, так как считают ее незавершенной. Позже итальянский клуб удалил твит, в котором объявил о переходе Деулофеу.

В этом сезоне испанец провел всего 11 матчей. Подробную статистику Деулофеу можно посмотреть здесь.