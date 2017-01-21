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    «Милан» объявил об аренде Деулофеу, «Эвертон» не считает сделку закрытой

    Теги Милан Эвертон премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Жерар Деулофеу

    «Милана» сообщил, что полузащитник «Эвертона» Жерар Деулофеу перешел в итальянский клуб.

    «Россонери» объявили об аренде игрока до конца сезона. Остальные детали трансфера не уточнялись.

    Как сообщается Sky Sports, в английском клубе крайне недовольны тем, что «Милан» официально объявил о сделке, так как считают ее незавершенной. Позже итальянский клуб удалил твит, в котором объявил о переходе Деулофеу.

    В этом сезоне испанец провел всего 11 матчей. Подробную статистику Деулофеу можно посмотреть здесь.

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