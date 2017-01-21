«Милан» объявил об аренде Деулофеу, «Эвертон» не считает сделку закрытой
«Милана» сообщил, что полузащитник «Эвертона» Жерар Деулофеу перешел в итальянский клуб.
«Россонери» объявили об аренде игрока до конца сезона. Остальные детали трансфера не уточнялись.
Как сообщается Sky Sports, в английском клубе крайне недовольны тем, что «Милан» официально объявил о сделке, так как считают ее незавершенной. Позже итальянский клуб удалил твит, в котором объявил о переходе Деулофеу.
В этом сезоне испанец провел всего 11 матчей. Подробную статистику Деулофеу можно посмотреть здесь.
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