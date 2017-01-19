Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Australian Open. Третий круг. Павлюченкова сыграет со Свитолиной, Кузнецова – с Янкович

    Теги Australian Open результаты WTA

    В третьем круге Australian Open Светлана Кузнецова сыграет с Еленой Янкович, а Анастасия Павлюченкова – с Элиной Свитолиной.

    Australian Open

    Мельбурн, Австралия

    16 – 29 января 2017

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов

    Открытые корты, хард

    Одиночный разряд

    Третий круг

    Анжелик Кербер (Германия) Кристина Плишкова (Чехия)
    Дата проведения
    20 января, 03.30
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Эжени Бушар (Канада) Коко Вандевей (США)
    Дата проведения
    20 января, 02.10
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Сорана Кырстя (Румыния) Элисон Риск (США)
    Дата проведения
    20 января, 07.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Анастасия Севастова (Латвия) Гарбинье Мугуруса (Испания)
    Дата проведения
    20 января, 12.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Эшли Барти (Австралия) Мона Бартель (Германия)
    Дата проведения
    20 января, 10.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Дуань Ин-Ин (Китай) Винус Уильямс (США)
    Дата проведения
    20 января, 05.30
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Элина Свитолина (Украина) Анастасия Павлюченкова (Россия)
    Дата проведения
    20 января, 02.10
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Елена Янкович (Сербия) Светлана Кузнецова (Россия)
    Дата проведения
    20 января, 02.30
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Каролина Плишкова (Чехия) Елена Остапенко (Латвия)
    Дата проведения
    21 января, 02.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Дарья Гаврилова (Австралия) Тимеа Бачински (Швейцария)
    Дата проведения
    20 января, 02.10
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Елена Веснина (Россия) Дженнифер Брэди (США)
    Дата проведения
    21 января, 02.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Мария Саккари (Греция) Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия)
    Дата проведения
    21 января, 02.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Доминика Цибулкова (Словакия) Екатерина Макарова (Россия)
    Дата проведения
    21 января, 02.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Каролин Возняцки (Дания) Йоханна Конта (Великобритания)
    Дата проведения
    21 января, 02.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Барбора Стрыцова (Чехия) Каролин Гарсия (Франция)
    Дата проведения
    21 января, 02.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Николь Гиббс (США) Серена Уильямс (США)
    Дата проведения
    21 января, 02.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться