Australian Open. Третий круг. Павлюченкова сыграет со Свитолиной, Кузнецова – с Янкович
В третьем круге Australian Open Светлана Кузнецова сыграет с Еленой Янкович, а Анастасия Павлюченкова – с Элиной Свитолиной.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
- Дата проведения
- 20 января, 03.30
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- Дата проведения
- 20 января, 02.10
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- Дата проведения
- 20 января, 07.00
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- Дата проведения
- 20 января, 12.00
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- Дата проведения
- 20 января, 10.00
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- Дата проведения
- 20 января, 05.30
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- Дата проведения
- 20 января, 02.10
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- Дата проведения
- 20 января, 02.30
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- Дата проведения
- 21 января, 02.00
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- Дата проведения
- 20 января, 02.10
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- Дата проведения
- 21 января, 02.00
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- Дата проведения
- 21 января, 02.00
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- Дата проведения
- 21 января, 02.00
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- Дата проведения
- 21 января, 02.00
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- Дата проведения
- 21 января, 02.00
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- Дата проведения
- 21 января, 02.00
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