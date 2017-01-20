Джеррард с февраля начнет работать тренером в академии «Ливерпуля»
Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард возвращается в мерсисайдский клуб.
Со следующего месяца Джеррард, недавно завершивший карьеру игрока, станет тренером в академии «Ливерпуля».
«Я как будто замкнул кольцо – вернулся туда, где все началось. Это решение принято не просто на эмоциях – я могу кое-что предложить «Ливерпулю». Не думаю, что нужно объяснять, что для меня значит этот клуб.
Это был серьезный вариант, я хотел убедиться, что это значимая роль, в которой я смогу приносить пользу», – сказал Джеррард.
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