Боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах на будущее.

«Думаю, что в августе проведу следующий бой. Согласится ли Конор МакГрегор меня подождать до августа? Он должен. Все его ждут. Почему он не может подождать?

Может быть, я успею провести бой до Рамадана, который начинается 28 мая и завершается 28 июня. В Рамадан я не могу драться. После Рамадана мне нужно два месяца на подготовку.

Не думаю, что в этом году проведу бой в России. Может быть, UFC придет в Россию в этом году, но для PPV-турнира (турнир с платной трансляцией по подписке Pay-per-view – прим. Sports.ru) Россия невыгодна. Может быть, они проведут турнир из серии UFC Fight Nights, но зачем мне драться на таком турнире? Мне нужен PPV-турнир».

Бой Нурмагомедова против Тони Фергюсона состоится 4 марта в рамках UFC 209, одного из самых ожидаемых PPV-событий года. На кону поединка будет стоять временный титул чемпиона UFC в легком весе.

Культ Хабиба Нурмагомедова