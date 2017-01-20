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    «Лион» объявил о переходе Депая из «МЮ»

    Теги Лион Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция трансферы фото Мемфис Депай

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай продолжит карьеру в «Лионе».

    Французский клуб объявил о трансфере 22-летнего голландского вингера.

    «Лион» заплатит за Депая 16,5 миллиона евро и до 8 миллионов бонусов.

    Сообщалось, что в соглашении между «МЮ» и французами прописана опция обратного выкупа игрока. Англичане также могут получить определенные проценты от дальнейшей перепродажи Депая.

    ПСВ, бывший клуб голландца, продавший его в «МЮ» летом 2015 года за 34 миллиона евро, заработает на этой сделке 600 тысяч евро.

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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    Фото: официальный сайт «Лиона»

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