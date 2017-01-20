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    «Манчестер Сити» готов продать Агуэро

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро возможные трансферы Хосеп Гвардиола Габриэл Жезус

    Нападающий Серхио Агуэро может покинуть «Манчестер Сити».

    Как сообщает Yahoo! Sport, главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола готов выслушать предложения по аргентинцу и продать его в случае выгодной сделки. Испанец считает, что Агуэро, несмотря на 18 голов в 22 матчах в этом сезоне, не подходит под его игровые схемы.

    Кроме того, в «Ман Сити» считают, что форвард слишком подвержен мышечным травмам, из-за чего рискует пропускать важные матчи. Кроме того, иногда у него наблюдаются проблемы с дисциплиной. Футболист также является одним из самых высокооплачиваемых игроков в АПЛ.

    Гвардиола и менеджмент «Сити» считают, что новичок Габриэл Жезус сможет заменить Агуэро.

    Тренер также встречался с аргентинцем и его агентом в неформальной обстановке. Это произошло сразу после трансфера Жезуса. Речь вряд ли могла идти о продлении контракта, так как Агуэро только в прошлом году пролонгировал соглашение.

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