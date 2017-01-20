«Манчестер Сити» готов продать Агуэро

Нападающий Серхио Агуэро может покинуть «Манчестер Сити».

Как сообщает Yahoo! Sport, главный тренер «Сити» готов выслушать предложения по аргентинцу и продать его в случае выгодной сделки. Испанец считает, что Агуэро, несмотря на 18 голов в 22 матчах в этом сезоне, не подходит под его игровые схемы.

Кроме того, в считают, что форвард слишком подвержен мышечным травмам, из-за чего рискует пропускать важные матчи. Кроме того, иногда у него наблюдаются проблемы с дисциплиной. Футболист также является одним из самых высокооплачиваемых игроков в АПЛ.

Гвардиола и менеджмент «Сити» считают, что новичок сможет заменить Агуэро.

Тренер также встречался с аргентинцем и его агентом в неформальной обстановке. Это произошло сразу после трансфера Жезуса. Речь вряд ли могла идти о продлении контракта, так как Агуэро только в прошлом году пролонгировал соглашение.