Футбольные реформы ван Бастена, поражение «Реала», трансферные убытки «Ман Сити» и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. Легенда голландского футбола Марко ван Бастен предлагает реформировать правила: отменить офсайд, ввести оранжевую карточку и буллиты, а также разделить матч на четверти. Как вам идеи?

2. Определился состав биатлонной сборной России на чемпионат Европы. Турнир пройдет в Польше 25-29 января.

3. «Реал» проиграл «Сельте» в 1/4 финала Кубка Испании. Дома. Есть второй матч, чтобы реабилитироваться.

4. Чистый убыток «Манчестер Сити» на трансферах за последние 5 лет составил 402,5 млн фунтов. Клуб купил игроков на 565,65 млн, а продал – на 163,1 млн.

5. «Кузня» проиграла 12-й матч подряд, «Ак Барс» победил «Салават» и другие результаты игрового дня КХЛ.

6. На Australian Open Веснина, Макарова, Плишкова, Кузнецова и Павлюченкова вышли в 3-й круг, Рублев и Хачанов выбыли.

7. Сергей Шубенков будет выступать как нейтральный атлет. Российский бегун подаст соответствующую заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций.

8. Малкин, Емелин и Бурмистров набрали по очку. Другие результаты – здесь.

9. УЕФА не выявила случаев употребления допинга российскими футболистами. Об этом сообщил президент организации Александер Чеферин.

10. В НБА «Хьюстон» победил «Милуоки», «Голден Стэйт» принимает «Оклахому». Остальные результаты – здесь.

11. Китай хочет нанять норвежских тренеров по лыжам и биатлону для подготовки к Пекину-2022. Прощайте, медали.

Цитата дня. «Удивлен таким вниманием к футболу в России. Лучше помогать тем видам спорта, в которых что-то получается». Сноубордист Вик Уайлд – про нефутбольную страну.