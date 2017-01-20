НХЛ. «Бостон» против «Чикаго», «Питтсбург» играет с «Каролиной» и другие матчи
В регулярном чемпионате НХЛ пройдут 6 матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 января, 03.00, «TD Garden»
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- Дата проведения
- 21 января, 03.00, «HSBC Arena»
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- Дата проведения
- 21 января, 03.00, «RBC Center»
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- Дата проведения
- 21 января, 03.30, «Prudential Center»
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- Дата проведения
- 21 января, 05.00, «Rogers Place»
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- Дата проведения
- 21 января, 06.00, «Rogers Arena»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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