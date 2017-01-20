Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. «Бостон» против «Чикаго», «Питтсбург» играет с «Каролиной» и другие матчи

    Теги результаты Нью-Джерси Питтсбург Баффало Монреаль Бостон Каролина Флорида Нэшвилл Детройт Чикаго Ванкувер Эдмонтон НХЛ

    В регулярном чемпионате НХЛ пройдут 6 матчей.

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Чикаго
    Дата проведения
    21 января, 03.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Баффало – Детройт
    Дата проведения
    21 января, 03.00, «HSBC Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Каролина – Питтсбург
    Дата проведения
    21 января, 03.00, «RBC Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Нью-Джерси – Монреаль
    Дата проведения
    21 января, 03.30, «Prudential Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Эдмонтон – Нэшвилл
    Дата проведения
    21 января, 05.00, «Rogers Place»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Ванкувер – Флорида
    Дата проведения
    21 января, 06.00, «Rogers Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НХЛ

    Статистика НХЛ

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться