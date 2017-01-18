Новый контракт Боккетти, поражение гандбольной сборной, биатлонисты против допинга и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. Сальваторе Боккетти подписал новый контракт со «Спартаком». Соглашение рассчитано до 2020 года. Защитник пошел на почти двукратное сокращение зарплаты.

2. Биатлонисты придумали, как наказывать за допинг: увеличить максимальный штраф до миллиона евро. Это и другие требования изложены в письме к Международному союзу биатлонистов.

3. Диего Коста возобновил тренировки с «Челси». Китайским командам придется подождать.

4. «Спартак» проиграл 7-й матч подряд и другие результаты игрового дня КХЛ.

5. Australian Open. Кузнецова и Павлюченкова вышли в третий круг.

6. Павел Бучневич набрал три очка в матче с «Далласом», но его «Рейнджерс» все равно уступили техасцам – 6:7. Все результаты дня в НХЛ.

7. Нападающий Марко Девич перешел в «Ростов». Контракт – на полтора года.

8. Гандбольная сборная России крупно проиграла французам в 4-м туре групповой стадии чемпионата мира. 19 января – матч с Бразилией.

9. В Англии хотят дисквалифицировать футболистов за симуляции. Футбольная ассоциация Англии изучает опыт чемпионата Шотландии, где симулянт может пропустить два матча.

10. Конор МакГрегор подал заявку на право использовать свое имя и прозвище в качестве торговой марки.

Цитата дня. «С нашей сборной требуют как с одной из футбольных сверхдержав, хотя мы объективно ей не являемся». Федор Смолов дал интервью.