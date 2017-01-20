Доходы «Зенита», рекорды СКА и Мозякина и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. «Зенит» – 9-й клуб мира по доходу от коммерческих соглашений, согласно исследованию консалтинговой компании Deloitte. Топ-3: «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «ПСЖ». «Зенит» объясняет, почему «Лестер» (а также «Арсенал», «Ювентус», дортмундская «Боруссия» и другие небольшие малоизвестные клубы) зарабатывает меньше питерцев.

2. СКА проиграл «Йокериту», но зато установил новый рекорд КХЛ по количеству голов в регулярке. А форвард «Магнитки» Сергей Мозякин побил аналогичный рекорд для игроков. Другие результаты игрового дня КХЛ – здесь.

3. В биатлоне снова без медалей: лучший результат женской индивидуальной гонки – 8-е место Ольги Подчуфаровой. Акимова – 12-я, Глазырина – 25-я, Ульяна Кайшева пришла 47-й. Зато Акимова, Глазырина и Подчуфарова отобрались на чемпионат мира.

4. Павлюченкова вышла в четвертый круг Australian Open, Кузнецова играет с Янкович.

5. «Локомотив» проиграл «Базелю» и другие результаты товарищеских матчей клубов РФПЛ.

6. Овечкин и Кузнецов набрали по 2 очка, Бучневич забил очередной гол. Другие результаты в НХЛ – здесь.

7. Россия победила Бразилию и заняла 3-е место в группе на чемпионате мира по гандболу.

8. Условия для роста хоккеиста в России лучше, чем в США и Канаде. Инфа 146%, покровы срывает Аркадий Ротенберг.

9. В НБА «Кливленд» обыграл «Финикс», а «Сан-Антонио» – «Денвер». Остальные результаты – здесь.

10. Комментатор ESPN сравнил Винус Уильямс с гориллой во время матча Australian Open. Так нельзя.

11. Санкт-Петербург представил логотип к Евро-2020. Как вам?

12. Антон Шипулин пропустит эстафету в Антхольце. Будет отдыхать перед чемпионатом мира, видимо.

Цитата дня. «Если сексом занимаешься, у тебя будет ДНК мужская – могут найти». Ничего особенного, просто свежий Виталий Мутко.