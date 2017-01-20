Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Фрайбурга»
В 17-м туре чемпионата Германии, первом после зимнего перерыва, «Бавария» сыграет с «Фрайбургом», дортмундская «Боруссия» – с «Вердером», «РБ Лейпциг» – с «Айнтрахтом».
Чемпионат Германии
17-й тур
- Дата проведения
- 20 января, 22.30, «Шварцвальд-Штадион»
- Голы:
- 1:0 – 4 Хаберер, 1:1 – 35 Левандовски, 1:2 – 90 Левандовски.
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Фрайбург –
Шволов, Торрехон, Гюнтер, Штенцель (Кюблер, 83), Гульде, Франтц, Хефлер, Хаберер (Булут, 80), Филипп, Грифо, Нидерлехнер (Петерсен, 70).
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Бавария –
Нойер, Мартинес, Хуммельс, Алаба (Бернат, 71), Роббен, Лам, Видаль (Киммих, 55), Хаби Алонсо, Дуглас Коста (Рибери, 71), Мюллер, Левандовски.
- Предупреждения:
- Хаби Алонсо (31), Дуглас Коста (48), Хаберер (74), Шволов (84).
- Дата проведения
- 21 января, 17.30, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 21 января, 17.30, «Фелтинс-Арена»
- Дата проведения
- 21 января, 17.30, «Штадион ам Белленфалльтор»
- Дата проведения
- 21 января, 17.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 21 января, 17.30, «SGL Арена»
- Дата проведения
- 21 января, 20.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 22 января, 17.30, «БайАрена»
- Дата проведения
- 22 января, 19.30, «Кофас-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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