В 17-м туре чемпионата Германии, первом после зимнего перерыва, сыграет с «Фрайбургом», дортмундская «Боруссия» – с , «РБ Лейпциг» – с «Айнтрахтом».

Чемпионат Германии

17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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