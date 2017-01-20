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    Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Фрайбурга»

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    В 17-м туре чемпионата Германии, первом после зимнего перерыва, «Бавария» сыграет с «Фрайбургом», дортмундская «Боруссия» – с «Вердером», «РБ Лейпциг» – с «Айнтрахтом».

    Чемпионат Германии

    17-й тур

    Фрайбург – Бавария 1:2 (второй тайм)
    Дата проведения
    20 января, 22.30, «Шварцвальд-Штадион»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 4 Хаберер, 1:1 – 35 Левандовски, 1:2 – 90 Левандовски.
    ФрайбургШволов, Торрехон, Гюнтер, Штенцель (Кюблер, 83), Гульде, Франтц, Хефлер, Хаберер (Булут, 80), Филипп, Грифо, Нидерлехнер (Петерсен, 70).
    БаварияНойер, Мартинес, Хуммельс, Алаба (Бернат, 71), Роббен, Лам, Видаль (Киммих, 55), Хаби Алонсо, Дуглас Коста (Рибери, 71), Мюллер, Левандовски.
    Предупреждения:
    Хаби Алонсо (31), Дуглас Коста (48), Хаберер (74), Шволов (84).

     

    Вольфсбург – Гамбург
    Дата проведения
    21 января, 17.30, «Фольксваген-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Шальке-04 – Ингольштадт-04
    Дата проведения
    21 января, 17.30, «Фелтинс-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Дармштадт – Боруссия М
    Дата проведения
    21 января, 17.30, «Штадион ам Белленфалльтор»
    превью матча онлайн статистика
    Вердер – Боруссия Д
    Дата проведения
    21 января, 17.30, «Везерштадион»
    превью матча онлайн статистика

     

    Аугсбург – Хоффенхайм-1899
    Дата проведения
    21 января, 17.30, «SGL Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
    Дата проведения
    21 января, 20.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
    превью матча онлайн статистика

     

    Байер – Герта
    Дата проведения
    22 января, 17.30, «БайАрена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Майнц – Кельн
    Дата проведения
    22 января, 19.30, «Кофас-Арена»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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