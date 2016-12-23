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    Санкции для России в биатлоне, «Спартак» покупает игрока «Милана» и другие важные новости дня

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    1. IBU решил отстранить двух российских биатлонистов (видимо, призеров Сочи-2014), этап Кубка мира в Тюмени пройдет не в Тюмени. В СБР считают, что «выиграли ситуацию», но есть и другое мнение.

    2. Челябинск потерял финал Кубка мира по конькобежному спорту.

    3. Начался чемпионат России по фигурному катанию – уже есть первые результаты у парней, пар и танцевальных дуэтов.

    4. Три главных трансферных слуха дня: 29-летний игрок «Милана» – в «Спартаке», вратарь, сыгравший 10 матчей, – в «Зените» за 3,5 млн евро, а Тибо Куртуа хочет в «Реал».

    5. В Италии «Рома» победила «Кьево», «Наполи» и «Фиорентина» сыграли вничью. Все результаты тура.

    6. Юлиана Дракслера, кажется, все-таки спасут – этим займется «ПСЖ».

    7. Бобровский выиграл 20-й матч в сезоне, Ягр вышел на 2-е место по очкам в истории НХЛ. Другие результаты дня – здесь.

    8. В НБА 14 очков Мозгова не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Майами», «Голден Стэйт» обыграл «Бруклин». Остальные результаты дня – здесь.

    9. В КХЛ выиграли ЦСКА, московское «Динамо», «Витязь» и «Спартак».

    10. В Евролиге УНИКС победил «Жальгирис», но все равно идет в хвосте таблицы.

    Цитата дня: «Догнать «Челси» будет тяжело. Они забивают один гол и побеждают, очень много обороняясь». Жозе Моуринью уже сдался?

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