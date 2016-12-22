Луис Адриано подпишет контракт со «Спартаком» на 3,5 года с зарплатой 4 млн евро в год

Нападающий «Милана» Луис Адриано близок к переходу в .

29-летний бразильский форвард уже согласовал с московским клубом детали контракта, рассчитанного на 3,5 года.

Адриано в случае перехода будет зарабатывать в «Спартаке» 4 миллиона евро в год.

Окончательный ответ футболист даст «Спартаку» 26 декабря. Он попросил несколько дней на то, чтобы убедить семью переехать в Россию.

Сумма трансфера составит 7 миллионов евро.

В 33 матчах за «Милан» в серии А Адриано забил 4 гола и отдал 4 голевых паса. Подробную статистику игрока смотрите здесь.