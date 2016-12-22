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    Луис Адриано подпишет контракт со «Спартаком» на 3,5 года с зарплатой 4 млн евро в год

    Теги Спартак Милан Луис Адриано Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы

    Нападающий «Милана» Луис Адриано близок к переходу в «Спартак».

    29-летний бразильский форвард уже согласовал с московским клубом детали контракта, рассчитанного на 3,5 года.

    Адриано в случае перехода будет зарабатывать в «Спартаке» 4 миллиона евро в год.

    Окончательный ответ футболист даст «Спартаку» 26 декабря. Он попросил несколько дней на то, чтобы убедить семью переехать в Россию.

    Сумма трансфера составит 7 миллионов евро.

    В 33 матчах за «Милан» в серии А Адриано забил 4 гола и отдал 4 голевых паса. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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