Луис Адриано подпишет контракт со «Спартаком» на 3,5 года с зарплатой 4 млн евро в год
Нападающий «Милана» Луис Адриано близок к переходу в «Спартак».
29-летний бразильский форвард уже согласовал с московским клубом детали контракта, рассчитанного на 3,5 года.
Адриано в случае перехода будет зарабатывать в «Спартаке» 4 миллиона евро в год.
Окончательный ответ футболист даст «Спартаку» 26 декабря. Он попросил несколько дней на то, чтобы убедить семью переехать в Россию.
Сумма трансфера составит 7 миллионов евро.
В 33 матчах за «Милан» в серии А Адриано забил 4 гола и отдал 4 голевых паса. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
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