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    Евролига. УНИКС в гостях у «Жальгириса», «Црвена Звезда» примет «Реал» и другие матчи

    Теги Жальгирис результаты УНИКС Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Олимпиакос Црвена Звезда Бамберг Реал Галатасарай

    В четверг, 22 декабря, в рамках 14-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС в гостях сыграет с каунасским «Жальгирисом». «Црвена Звезда» в Белграде примет мадридский «Реал».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    Галатасарай Турция  –  Анадолу Эфес Турция 54:52 (3 четверть)
    Дата проведения
    22 декабря, 20.00, «Абди Ипекчи Арена»
    Онлайн матча

     

    Жальгирис Литва  –  УНИКС Россия 6:14 (1 четверть)
    Дата проведения
    22 декабря, 21.00, «Жальгирис арена»
    Онлайн матча

     

    Црвена Звезда Сербия  –  Реал Мадрид Испания 10:8 (1 четверть)
    Дата проведения
    22 декабря, 21.00, «Пионир Холл»
    Онлайн матча

     

    Бамберг Германия  –  Олимпиакос Греция
    Дата проведения
    22 декабря, 22.00, «Брозе Арена»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 12-1, Реал Испания – 9-4, Олимпиакос Греция – 9-4, Баскония Испания – 9-4, Панатинаикос Греция – 8-5, Фенербахче Турция – 8-5, Дарушафака Турция – 7-6, Анадолу Эфес Турция – 6-7, Жальгирис Литва – 5-8, Црвена Звезда Сербия – 5-8, Маккаби FOX Израиль – 5-8, Барселона Испания – 5-8, Бамберг Германия – 4-9, УНИКС Россия – 4-9, ЕА7 Милан Италия – 4-9, Галатасарай Турция – 4-9.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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