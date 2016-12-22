Евролига. УНИКС в гостях у «Жальгириса», «Црвена Звезда» примет «Реал» и другие матчи
В четверг, 22 декабря, в рамках 14-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС в гостях сыграет с каунасским «Жальгирисом». «Црвена Звезда» в Белграде примет мадридский «Реал».
Евролига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 декабря, 20.00, «Абди Ипекчи Арена»
- Дата проведения
- 22 декабря, 21.00, «Жальгирис арена»
- Дата проведения
- 22 декабря, 21.00, «Пионир Холл»
- Дата проведения
- 22 декабря, 22.00, «Брозе Арена»
Положение команд: ЦСКА Россия – 12-1, Реал Испания – 9-4, Олимпиакос Греция – 9-4, Баскония Испания – 9-4, Панатинаикос Греция – 8-5, Фенербахче Турция – 8-5, Дарушафака Турция – 7-6, Анадолу Эфес Турция – 6-7, Жальгирис Литва – 5-8, Црвена Звезда Сербия – 5-8, Маккаби FOX Израиль – 5-8, Барселона Испания – 5-8, Бамберг Германия – 4-9, УНИКС Россия – 4-9, ЕА7 Милан Италия – 4-9, Галатасарай Турция – 4-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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