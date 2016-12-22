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    Marca: Куртуа рассказал партнерам по «Челси», что летом перейдет в «Реал»

    Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Роман Абрамович примера Испания возможные трансферы Тибо Куртуа

    Вратарь «Челси» Тибо Куртуа следующим летом может стать игроком «Реала».

    По информации Marca, бельгиец уже сообщил своим друзьям и партнерам по лондонскому клубу, что по завершении сезона переберется в Мадрид.

    Королевский клуб ведет переговоры с «Челси», однако владелец «синих» Роман Абрамович не отпустит бельгийца задешево, пишет издание.

    В нынешнем сезоне 24-летний Куртуа провел во всех турнирах 17 матчей, пропустил 11 голов и в 10-ти встречах оставлял свои ворота «сухими».

    Отметим, что до переезда в чемпионат Англии вратарь защищал цвета мадридского «Атлетико».

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