Вратарь Тибо Куртуа следующим летом может стать игроком «Реала».

По информации Marca, бельгиец уже сообщил своим друзьям и партнерам по лондонскому клубу, что по завершении сезона переберется в .

Королевский клуб ведет переговоры с «Челси», однако владелец «синих» не отпустит бельгийца задешево, пишет издание.

В нынешнем сезоне 24-летний Куртуа провел во всех турнирах 17 матчей, пропустил 11 голов и в 10-ти встречах оставлял свои ворота «сухими».

Отметим, что до переезда в чемпионат Англии вратарь защищал цвета мадридского .