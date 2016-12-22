Marca: Куртуа рассказал партнерам по «Челси», что летом перейдет в «Реал»
Вратарь «Челси» Тибо Куртуа следующим летом может стать игроком «Реала».
По информации Marca, бельгиец уже сообщил своим друзьям и партнерам по лондонскому клубу, что по завершении сезона переберется в Мадрид.
Королевский клуб ведет переговоры с «Челси», однако владелец «синих» Роман Абрамович не отпустит бельгийца задешево, пишет издание.
В нынешнем сезоне 24-летний Куртуа провел во всех турнирах 17 матчей, пропустил 11 голов и в 10-ти встречах оставлял свои ворота «сухими».
Отметим, что до переезда в чемпионат Англии вратарь защищал цвета мадридского «Атлетико».
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