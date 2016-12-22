НБА. Регулярный чемпионат. «Клипперс» – «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Бруклином» и другие матчи
В четверг, 22 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Клипперс» встретятся на своей площадке с «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Бруклином».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 декабря, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Тиг (24 + 6 передач), Джордж (13), Янг (12 + 10 подборов), Тернер (10 + 7 подборов), Робинсон (2).
- Дата проведения
- 23 декабря, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
- Лопес (23), Богданович (10), Килпатрик (9), Лин (3 + 8 передач), Букер (2).
- Дата проведения
- 23 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 23 декабря, 04.00, «American Airlines Arena»
- Майами
- Уинслоу (4), Уайтсайд (4), Ричардсон (3), Драгич (2), Макробертс (2).
- Дата проведения
- 23 декабря, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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