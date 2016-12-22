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    НБА. Регулярный чемпионат. «Клипперс» – «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Бруклином» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Голден Стэйт Индиана Клипперс Лейкерс Майами Бруклин Нью-Йорк Орландо Сан-Антонио НБА

    В четверг, 22 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Клипперс» встретятся на своей площадке с «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Бруклином».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Индиана – Бостон 71:82 (4 четверть)
    Дата проведения
    23 декабря, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Превью
    Индиана
    Тиг (24 + 6 передач), Джордж (13), Янг (12 + 10 подборов), Тернер (10 + 7 подборов), Робинсон (2).
    Бостон
    Томас (14 + 9 передач), Краудер (13), Джонсон (11), Брэдли (10), Хорфорд (6 + 7 подборов).

     

    Бруклин – Голден Стэйт 65:52 (3 четверть)
    Дата проведения
    23 декабря, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча Превью
    Бруклин
    Лопес (23), Богданович (10), Килпатрик (9), Лин (3 + 8 передач), Букер (2).

     

    Нью-Йорк – Орландо 57:47 (2 четверть)
    Дата проведения
    23 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью
    Нью-Йорк
    Энтони (11), Роуз (9), Ли (7), Порзингис (7), Ноа (4).
    Орландо
    Фурнье (13), Ибака (7 + 7 подборов), Бийомбо (5 + 4 блок-шота), Гордон (4).

     

    Майами – Лейкерс 29:44 (2 четверть)
    Дата проведения
    23 декабря, 04.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Превью
    Майами
    Уинслоу (4), Уайтсайд (4), Ричардсон (3), Драгич (2), Макробертс (2).
    Лейкерс
    Мозгов (10), Янг (7), Расселл (5), Денг (4), Ингрэм (0).

     

    Клипперс – Сан-Антонио
    Дата проведения
    23 декабря, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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