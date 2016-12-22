В четверг, 22 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Клипперс» встретятся на своей площадке с «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Бруклином».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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