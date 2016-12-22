Чемпионат Италии. «Рома» примет «Кьево», «Наполи» в гостях у «Фиорентины» и другие матчи
В 18-м туре чемпионата Италии «Интер» разгромил «Лацио» (3:0), «Рома» сыграет с «Кьево», а «Наполи» встретится с «Фиорентиной».
Чемпионат Италии
18-й тур
- Дата проведения
- 22 декабря, 22.45, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 22 декабря, 22.45, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 22 декабря, 22.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 22 декабря, 22.45, «Ренцо Барбера»
- Дата проведения
- 22 декабря, 22.45, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 22 декабря, 22.45, «Сант'Элия»
- Дата проведения
- 20 декабря, 22.45, «Адзурри д′Италия»
- Голы:
- 0:1 – 51 Мчедлидзе, 1:1 – 74 Кессиэ, 2:1 – 90 Д'Алессандро.
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Аталанта –
Спортьелло, Масьелло, Толои, Зуканович, Конти (Д'Алессандро, 57), Гальярдини, Фройлер, Спинаццола, Куртич (Кессиэ, 46), Петанья (Пешич, 72), Гомес.
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Эмполи –
Скорупски, Чосич, Беллуши, Коста (Весели, 17), Димарко, Тельо, Эль-Хаджи, Бюхель, Кроче, Марилунго (Пуччарелли, 67), Мчедлидзе (Джилардино, 73).
- Дата проведения
- 21 декабря, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Ханданович, Д`Амброзио, Мурильо, Миранда, Ансальди (Нагатомо, 63), Брозович, Кондогбиа, Кандрева (Габриэл, 86), Банега (Паласио, 74), Перишич, Икарди.
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Лацио –
Маркетти, Баста, де Врей, Уоллес, Габаррон (Кейта, 59), Пароло, Биглия (Катальди, 83), Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Лулич (Ломбарди, 72).
- Предупреждения:
- Ансальди (57), Фелипе Андерсон (58), Лулич (63), Миранда (76).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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