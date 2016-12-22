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    Чемпионат Италии. «Рома» примет «Кьево», «Наполи» в гостях у «Фиорентины» и другие матчи

    Теги Интер Рома Кьево Палермо Эмполи Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина серия А Италия результаты Наполи Дженоа Сассуоло Пескара

    В 18-м туре чемпионата Италии «Интер» разгромил «Лацио» (3:0), «Рома» сыграет с «Кьево», а «Наполи» встретится с «Фиорентиной».

    Чемпионат Италии

    18-й тур

    Торино – Дженоа
    Дата проведения
    22 декабря, 22.45, «Олимпико ди Торино»
    превью матча онлайн статистика
    Сампдория – Удинезе
    Дата проведения
    22 декабря, 22.45, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика
    Рома – Кьево
    Дата проведения
    22 декабря, 22.45, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика
    Палермо – Пескара
    Дата проведения
    22 декабря, 22.45, «Ренцо Барбера»
    превью матча онлайн статистика
    Фиорентина – Наполи
    Дата проведения
    22 декабря, 22.45, «Артемио Франки»
    превью матча онлайн статистика
    Кальяри – Сассуоло
    Дата проведения
    22 декабря, 22.45, «Сант'Элия»
    превью матча онлайн статистика
    Аталанта – Эмполи 2:1 (0:0, 2:1)
    Дата проведения
    20 декабря, 22.45, «Адзурри д′Италия»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 51 Мчедлидзе, 1:1 – 74 Кессиэ, 2:1 – 90 Д'Алессандро.
    АталантаСпортьелло, Масьелло, Толои, Зуканович, Конти (Д'Алессандро, 57), Гальярдини, Фройлер, Спинаццола, Куртич (Кессиэ, 46), Петанья (Пешич, 72), Гомес.
    ЭмполиСкорупски, Чосич, Беллуши, Коста (Весели, 17), Димарко, Тельо, Эль-Хаджи, Бюхель, Кроче, Марилунго (Пуччарелли, 67), Мчедлидзе (Джилардино, 73).
    Предупреждения:
    Бюхель (16), Марилунго (22), Куртич (38), Гомес (53), Чосич (82), Скорупски (90), Д'Алессандро (90).
    Интер – Лацио 3:0 (0:0, 3:0)
    Дата проведения
    21 декабря, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 54 Банега, 2:0 – 56 Икарди, 3:0 – 65 Икарди.
    ИнтерХанданович, Д`Амброзио, Мурильо, Миранда, Ансальди (Нагатомо, 63), Брозович, Кондогбиа, Кандрева (Габриэл, 86), Банега (Паласио, 74), Перишич, Икарди.
    ЛациоМаркетти, Баста, де Врей, Уоллес, Габаррон (Кейта, 59), Пароло, Биглия (Катальди, 83), Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Лулич (Ломбарди, 72).
    Предупреждения:
    Ансальди (57), Фелипе Андерсон (58), Лулич (63), Миранда (76).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица серии А

    Статистика серии А

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