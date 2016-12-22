В 18-м туре чемпионата Италии разгромил «Лацио» (3:0), «Рома» сыграет с «Кьево», а «Наполи» встретится с «Фиорентиной».

Чемпионат Италии

18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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