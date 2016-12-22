Сегодня в Челябинске стартовал чемпионат России по фигурному катанию. В короткой программе в соревнованиях мужчин первым стал Михаил Коляда.

Чемпионат России

Челябинск

Мужчины

Короткая программа

1. Михаил Коляда – 95,33

2. Александр Самарин – 87,41

3. Сергей Воронов – 85,89

4. Андрей Лазукин – 83,19

5. Артур Дмитриев – 80,97

6. Антон Шулепов – 78,11

7. Максим Ковтун – 76,65

8. Дмитрий Алиев – 76,26

9. Александр Петров – 75,97

10. Павел Вьюгов – 71,51

11. Артем Лежеев – 69,18

12. Илья Скирда – 68,63

13. Алексей Ерохов – 64,20

14. Мурад Курбанов – 62,83

15. Илья Княжук – 60,12

16. Андрей Зубер – 59,63

17. Владимир Самойлов – 46,97