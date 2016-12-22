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    Чемпионат России. Коляда лидирует после короткой программы, Воронов – 3-й, Ковтун – 7-й

    Теги Сергей Воронов сборная России результаты чемпионат России мужское катание Артур Дмитриев Максим Ковтун Михаил Коляда Александр Петров Андрей Лазукин Андрей Зубер Александр Самарин Артем Лежеев Мурад Курбанов Антон Шулепов Дмитрий Алиев Владимир Самойлов Алексей Ерохов Илья Скирда Павел Вьюгов Илья Княжук

    Сегодня в Челябинске стартовал чемпионат России по фигурному катанию. В короткой программе в соревнованиях мужчин первым стал Михаил Коляда.

    Чемпионат России

    Челябинск

    Мужчины

    Короткая программа

    1. Михаил Коляда – 95,33
    2. Александр Самарин – 87,41
    3. Сергей Воронов – 85,89
    4. Андрей Лазукин – 83,19
    5. Артур Дмитриев – 80,97
    6. Антон Шулепов – 78,11
    7. Максим Ковтун – 76,65
    8. Дмитрий Алиев – 76,26
    9. Александр Петров – 75,97
    10. Павел Вьюгов – 71,51
    11. Артем Лежеев – 69,18
    12. Илья Скирда – 68,63
    13. Алексей Ерохов – 64,20
    14. Мурад Курбанов – 62,83
    15. Илья Княжук – 60,12
    16. Андрей Зубер – 59,63
    17. Владимир Самойлов – 46,97

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