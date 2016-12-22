Чемпионат России. Коляда лидирует после короткой программы, Воронов – 3-й, Ковтун – 7-й
Сегодня в Челябинске стартовал чемпионат России по фигурному катанию. В короткой программе в соревнованиях мужчин первым стал Михаил Коляда.
Чемпионат России
Челябинск
Мужчины
Короткая программа
1. Михаил Коляда – 95,33
2. Александр Самарин – 87,41
3. Сергей Воронов – 85,89
4. Андрей Лазукин – 83,19
5. Артур Дмитриев – 80,97
6. Антон Шулепов – 78,11
7. Максим Ковтун – 76,65
8. Дмитрий Алиев – 76,26
9. Александр Петров – 75,97
10. Павел Вьюгов – 71,51
11. Артем Лежеев – 69,18
12. Илья Скирда – 68,63
13. Алексей Ерохов – 64,20
14. Мурад Курбанов – 62,83
15. Илья Княжук – 60,12
16. Андрей Зубер – 59,63
17. Владимир Самойлов – 46,97
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