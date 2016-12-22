«ПСЖ» и «Вольфсбург» согласовали трансфер Дракслера за 36 млн евро

Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер близок к переходу в .

По информации L’Equipe, клубы достигли договоренности по трансферу за 36 миллионов евро. Планируется, что сделка будет оформлена до нового года.

23-летний хавбек станет первым новичком парижского клуба в зимнее трансферное окно.

При этом «ПСЖ» также постарается приобрести центрфорварда в качестве дублера .