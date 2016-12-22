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    «ПСЖ» и «Вольфсбург» согласовали трансфер Дракслера за 36 млн евро

    Теги Вольфсбург ПСЖ Эдинсон Кавани бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Юлиан Дракслер

    Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер близок к переходу в «ПСЖ».

    По информации L’Equipe, клубы достигли договоренности по трансферу за 36 миллионов евро. Планируется, что сделка будет оформлена до нового года.

    23-летний хавбек станет первым новичком парижского клуба в зимнее трансферное окно.

    При этом «ПСЖ» также постарается приобрести центрфорварда в качестве дублера Эдинсона Кавани.

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