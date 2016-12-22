Главный тренер Жозе Моуринью оценил шансы догнать лидирующего в АПЛ .

«Нужно быть честным и признаться, что сделать это будет тяжело. Дело даже не только в разнице очков, но и в игровой философии «Челси».

Они забивают один гол и побеждают, очень много обороняясь. И при этом хорошо обороняясь. Ведя в счете, на последние 20 минут они выпускают защитников.

В «Челси» не переживают, что говорят о команде, что думают. Они просто хотят побеждать. Поэтому я не представляю, что они потеряют много очков», – отметил португалец.