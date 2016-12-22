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    Чемпионат России. Пары. Тарасова и Морозов выиграли короткую программу, Столбова и Климов – 2-е, Кавагути и Смирнов – 5-е

    Теги Юко Кавагути Александр Смирнов сборная России результаты чемпионат России Александр Энберт пары Алексей Рогонов Ксения Столбова Федор Климов Кристина Астахова Евгения Тарасова Александр Степанов Владимир Морозов Наталья Забияко Александр Коровин Анастасия Полуянова Алиса Ефимова Алина Устимкина Никита Володин Анастасия Мишина Владислав Мирзоев Богдана Лукашевич Елизавета Жук Егор Бритков Александра Бойкова Дмитрий Козловский Максим Селькин

    Сегодня в Челябинске на чемпионате России по фигурному катанию спортивные пары выступили с короткими программами. Первое место заняли победители финала Гран-при Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Возвращающиеся после травмы партнерши Ксения Столбова и Федор Климов – 2-е.

    Чемпионат России

    Челябинск

    Пары

    Короткая программа

    1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 80,04
    2. Ксения Столбова – Федор Климов – 77,47
    3. Наталья Забияко – Александр Энберт – 72,85
    4. Кристина Астахова – Алексей Рогонов – 70,73
    5. Юко Кавагути – Александр Смирнов – 67,52
    6. Алиса Ефимова – Александр Коровин – 63,69
    7. Анастасия Мишина – Владислав Мирзоев – 62,80
    8. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 60,77
    9. Елизавета Жук – Егор Бритков – 57,64
    10. Алина Устимкина – Никита Володин – 55,35
    11. Богдана Лукашевич – Александр Степанов – 52,88
    12. Анастасия Полуянова – Максим Селькин – 52,25

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