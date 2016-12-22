Сегодня в Челябинске на чемпионате России по фигурному катанию спортивные пары выступили с короткими программами. Первое место заняли победители финала Гран-при Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Возвращающиеся после травмы партнерши Ксения Столбова и Федор Климов – 2-е.

Чемпионат России

Челябинск

Пары

Короткая программа

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 80,04

2. Ксения Столбова – Федор Климов – 77,47

3. Наталья Забияко – Александр Энберт – 72,85

4. Кристина Астахова – Алексей Рогонов – 70,73

5. Юко Кавагути – Александр Смирнов – 67,52

6. Алиса Ефимова – Александр Коровин – 63,69

7. Анастасия Мишина – Владислав Мирзоев – 62,80

8. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 60,77

9. Елизавета Жук – Егор Бритков – 57,64

10. Алина Устимкина – Никита Володин – 55,35

11. Богдана Лукашевич – Александр Степанов – 52,88

12. Анастасия Полуянова – Максим Селькин – 52,25