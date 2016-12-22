Чемпионат России. Пары. Тарасова и Морозов выиграли короткую программу, Столбова и Климов – 2-е, Кавагути и Смирнов – 5-е
Сегодня в Челябинске на чемпионате России по фигурному катанию спортивные пары выступили с короткими программами. Первое место заняли победители финала Гран-при Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Возвращающиеся после травмы партнерши Ксения Столбова и Федор Климов – 2-е.
Чемпионат России
Челябинск
Пары
Короткая программа
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 80,04
2. Ксения Столбова – Федор Климов – 77,47
3. Наталья Забияко – Александр Энберт – 72,85
4. Кристина Астахова – Алексей Рогонов – 70,73
5. Юко Кавагути – Александр Смирнов – 67,52
6. Алиса Ефимова – Александр Коровин – 63,69
7. Анастасия Мишина – Владислав Мирзоев – 62,80
8. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 60,77
9. Елизавета Жук – Егор Бритков – 57,64
10. Алина Устимкина – Никита Володин – 55,35
11. Богдана Лукашевич – Александр Степанов – 52,88
12. Анастасия Полуянова – Максим Селькин – 52,25
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