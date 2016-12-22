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    КХЛ. ЦСКА в гостях у «Нефтехимика», «Торпедо» – «Динамо» М и другие матчи

    Теги ЦСКА Локомотив Нефтехимик Витязь Спартак Торпедо результаты КХЛ Динамо Сочи

    В очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ состоится 4 матча.

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Нефтехимик – ЦСКА
    Дата проведения
    22 декабря, 19.00, «Ледовый дворец Нефтехимик»
    Онлайн матча Видео

     

    Торпедо – Динамо Москва
    Дата проведения
    22 декабря, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
    Онлайн матча Видео

     

    Сочи – Витязь
    Дата проведения
    22 декабря, 19.30, «Большой»
    Онлайн матча Видео

     

    Спартак – Локомотив
    Дата проведения
    22 декабря, 19.46, «МСА Лужники»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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