КХЛ. ЦСКА в гостях у «Нефтехимика», «Торпедо» – «Динамо» М и другие матчи
В очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ состоится 4 матча.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 декабря, 19.00, «Ледовый дворец Нефтехимик»
- Дата проведения
- 22 декабря, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 22 декабря, 19.30, «Большой»
- Дата проведения
- 22 декабря, 19.46, «МСА Лужники»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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