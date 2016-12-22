NRK: отстраненные сегодня биатлонисты завоевали медали в Сочи-2014 и завершили карьеры
Два биатлониста, отстраненные сегодня Международным союзом биатлонистов (IBU), имеют на своем счету медали Олимпиады в Сочи, утверждает NRK.
Напомним, что против них Международный олимпийский комитет (МОК) уже открыл дисциплинарные дела в связи с нарушениями в Сочи-2014, поэтому IBU принял решения об отстранениях.
Ранее эти биатлонисты не наказывались за допинг, и оба уже завершили карьеры.
Опрос
Проблемы русского биатлона закончились?
1892 голосa
- Да, расследование спустят на тормозах22%
- Нет, еще будут отстранения78%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.