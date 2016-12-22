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    NRK: отстраненные сегодня биатлонисты завоевали медали в Сочи-2014 и завершили карьеры

    Теги Сочи-2014 сборная России сборная России жен допинг МОК IBU

    Два биатлониста, отстраненные сегодня Международным союзом биатлонистов (IBU), имеют на своем счету медали Олимпиады в Сочи, утверждает NRK.

    Напомним, что против них Международный олимпийский комитет (МОК) уже открыл дисциплинарные дела в связи с нарушениями в Сочи-2014, поэтому IBU принял решения об отстранениях.

    Ранее эти биатлонисты не наказывались за допинг, и оба уже завершили карьеры.

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