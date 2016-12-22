Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов заявил, что положительное оценивает решение Международного союза биатлонистов (IBU) по допинговым обвинениям.

«Мы, мягко говоря, выиграли ситуацию. Команда продолжает тренироваться и соревноваться. Все остальное будет находиться в правовых отношениях с IBU.

Это будет сделано для того, чтобы четко понимать принципиальную позицию и подходы к тому, что имело или не имело место быть», – сказал Кравцов.

Мы, мягко говоря, проиграли. О санкциях в биатлоне