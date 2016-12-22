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    Александр Кравцов: «Мы, мягко говоря, выиграли ситуацию. Команда продолжает соревноваться»

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен допинг СБР IBU Александр Кравцов чемпионат мира среди юниоров

    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов заявил, что положительное оценивает решение Международного союза биатлонистов (IBU) по допинговым обвинениям.

    «Мы, мягко говоря, выиграли ситуацию. Команда продолжает тренироваться и соревноваться. Все остальное будет находиться в правовых отношениях с IBU.

    Это будет сделано для того, чтобы четко понимать принципиальную позицию и подходы к тому, что имело или не имело место быть», – сказал Кравцов.

    Мы, мягко говоря, проиграли. О санкциях в биатлоне

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