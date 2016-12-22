Чемпионат России. Боброва и Соловьев выиграли короткий танец, Синицина и Кацалапов – 3-и, Ильиных и Жиганшин – 4-е
Российская танцевальная пара Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев лидирует на чемпионате России в Челябинске после короткого танца (81,40 балла).
Чемпионат России
Челябинск
Танцы на льду
Короткий танец
1. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев – 81,40
2. Александра Степанова – Иван Букин – 76,47
3. Виктория Синицина – Никита Кацалапов – 73,78
4. Елена Ильиных – Руслан Жиганшин – 73,22
5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро – 69,01
6. Софья Евдокимова – Егор Базин – 60,85
7. Мария Ставицкая – Андрей Багин – 56,28
8. Василиса Даванкова – Антон Шибнев – 53,03
9. Людмила Сосницкая – Павел Головишников – 52,58
10. Анастасия Сафронова – Илья Зимин – 45,18
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