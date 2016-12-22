Российская танцевальная пара Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев лидирует на чемпионате России в Челябинске после короткого танца (81,40 балла).

Чемпионат России

Челябинск

Танцы на льду

Короткий танец

1. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев – 81,40

2. Александра Степанова – Иван Букин – 76,47

3. Виктория Синицина – Никита Кацалапов – 73,78

4. Елена Ильиных – Руслан Жиганшин – 73,22

5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро – 69,01

6. Софья Евдокимова – Егор Базин – 60,85

7. Мария Ставицкая – Андрей Багин – 56,28

8. Василиса Даванкова – Антон Шибнев – 53,03

9. Людмила Сосницкая – Павел Головишников – 52,58

10. Анастасия Сафронова – Илья Зимин – 45,18