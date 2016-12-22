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    Чемпионат России. Боброва и Соловьев выиграли короткий танец, Синицина и Кацалапов – 3-и, Ильиных и Жиганшин – 4-е

    Теги сборная России результаты танцы на льду чемпионат России Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев Никита Кацалапов Елена Ильиных Александра Степанова Иван Букин Виктория Синицина Руслан Жиганшин Джонатан Гурейро Софья Евдокимова Егор Базин Мария Ставицкая Василиса Даванкова Андрей Багин Людмила Сосницкая Павел Головишников Анастасия Сафронова Илья Зимин Тиффани Анастасия Загорски Антон Шибнев

    Российская танцевальная пара Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев лидирует на чемпионате России в Челябинске после короткого танца (81,40 балла).

    Чемпионат России

    Челябинск

    Танцы на льду

    Короткий танец

    1. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев – 81,40
    2. Александра Степанова – Иван Букин – 76,47
    3. Виктория Синицина – Никита Кацалапов – 73,78
    4. Елена Ильиных – Руслан Жиганшин – 73,22
    5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро – 69,01
    6. Софья Евдокимова – Егор Базин – 60,85
    7. Мария Ставицкая – Андрей Багин – 56,28
    8. Василиса Даванкова – Антон Шибнев – 53,03
    9. Людмила Сосницкая – Павел Головишников – 52,58
    10. Анастасия Сафронова – Илья Зимин – 45,18

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