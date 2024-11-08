Маргарита Базылюк – феномен фигурки уже в 13 лет. И становится только лучше

13-летняя Маргарита Базылюк из группы Этери Тутберидзе уже второй сезон среди главных фигуристок России.

На первом же старте-2024/25 она установила новый рекорд: соединила в прокате два тройных акселя и три четверных прыжка – такого прежде не делал никто из женщин.

Немногие взрослые фигуристки привлекают столько внимания. При том, что успехи юниоров принято обсуждать осторожно – мало ли как они изменятся через год или два. Но результаты Маргариты растут, а прогресс выражается не только в оценках.

Залп суперпрыжков от 13-летней Базылюк: такое не удавалось даже Трусовой и Валиевой

Собрала уникальный контент и держит в запасе особенный элемент, который не пойдет в программы

Да, растущая техническая база – самое заметное изменение у Маргариты за последний год. И только оно отражается в цифрах.

На Гран-при-2023/24 Базылюк выступала с пятью ультра-си на два проката (по тройному акселю в короткой и произвольной + три четверных), стоил такой набор 116 баллов. Теперь он подорожал на 2,6 благодаря добавлению еще одного трикселя в произвольную в каскаде с тройным тулупом, который раньше крепился к лутцу.

Вместе с дополнительными баллами он дает Бызалюк статус первой спортсменки, собравшей подобный контент, и второй, справившейся на турнирах с пятью ультра-си в одном прокате. Первой была Трусова, официально она и остается единственной, потому что рекорды Маргариты установлены на внутренних стартах.

Но даже неофициально это достижение выделяет Базылюк.

Аксель принципиально отличается от остальных прыжков по заходу и способу отталкивания: освоить 3,5 оборота на нем и 4 хотя бы на одном другом прыжке – задача экстракласса. Помимо Базылюк это сумели лишь семь фигуристок: Алиса Лью, Камила Валиева, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Вероника Жилина, Софья Самоделкина + Александра Трусова, но она единственная в этом ряду, у кого триксель ни разу не получился на соревнованиях на плюс.

Еще за прошедшее время Маргарита улучшила технику вращений, прежде бывали проблемы с центровкой и набором уровней. Замечания по ним возникали и у специалистов федерации, и у самой спортсменки .

Базылюк также попробовала новый элемент – каскад из двух четверных сальховов, но в программы его точно не заявить, потому что мешает правило о запрете повторов. Да и, по словам Маргариты, ей вполне хватает набора, который есть сейчас. Остальное она делает «для себя».

При всех усложнениях Базылюк сохранила уверенные приземления, высокую скорость катания и умение выполнять элементы практически без подготовки.

Порой она допускает ошибки, и не все они отражаются в протоколах.

На Мемориале Панина-Коломенкина-2024 Елена Вайцеховская заметила , что судьи положительно оценили прыжки с «сомнительными докрутами» и степ-аут в каскаде, который «не слишком гладко маскируется под ойлер».

В том прокате действительно упустили недокрут на квад-сальхове и тройном тулупе в каскаде с трикселем. А еще не стали наказывать за вываливание из круга на каскаде тулуп+сальхов во второй половине. Случился бы там степ-аут, не будь в середине ойлера, неизвестно. Два арбитра, впрочем, поставили за элемент ноль.

Но это скорее особенности внутреннего лояльного судейства. Иначе на том же старте в протоколах отразили бы и недокрут с касанием на четверном у Елизаветы Андреевой, и упущенную четверть оборота на тройном тулупе у Агаты Петровой, и неясное ребро на лутце в каскаде у Валерии Шараповой. И это проблема не только юниорских турниров.

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Выросла в скольжении и выучила более сложную хореографию, но судьи этого не замечают. Слишком подняли планку в прошлом сезоне?

Прогресс у Базылюк случился не только в технике, но и в компонентах – баллы его, правда, не отражают. Больше того: произвольную с падением на первом Гран-при-2023/24 оценили на 0,8 выше, чем безошибочную на этапе в Казани-2024/25.

Тем временем скольжение Маргариты стало более мягким. Изменилась работа рук: теперь каждое их движение вплетено в драматургию программы, не осталось лишних взмахов – это либо хореографические движения, либо подготовительные к прыжку.

Увеличилось количество транзишенов. Этот компонент сейчас не оценивается судьями отдельно, но влияет на общее впечатление от проката. Год назад таких переходов у Базылюк было 10 в произвольной, теперь – 16. И это не считая сложных шагов, которые используются как заходы на элементы или выходы с них.

То есть в программе ощутимо сократилось количество беговых при том, что сложность прыжков выросла и удобный разгон не помешал бы.

Что по-прежнему воспринимается тяжело, так это образы Маргариты на льду.

Ей часто подбирают взрослую, сложную музыку. Miserlou Кэролайн Кэмпбелл в нынешней короткой, по крайней мере, прокачивает умение попадать в акценты. А вот Carmina Burana в произвольной этого сезона или композиции из «Отверженных» в прошлогодней звучат совсем искусственно в сочетании с катанием 12-13-летней девочки.

Год назад об этом говорила Екатерина Боброва.

«У меня вопросов к Маргарите нет. Это прекрасная юная девушка, которая действительно не задумывается и прыгает, ничего не боится, очень качественно делает элементы. Но я себя поймала на мысли, что во многих аспектах юниоров, выходящих из «Самбо-70», я не вижу у спортсменок лица.

Это правильная стратегия в какой-то мере, в юниорах особо это и не нужно. У них вся программа четко подстроена под высшие баллы, не придраться. Но так как у нас сейчас очень помолодело женское одиночное катание, мне бы хотелось, чтобы уже с юного возраста где-то искалось это лицо, как было с Валиевой. «Девочка на шаре» – мы ее сразу запомнили и сразу ждали в мастерах», – рассуждала Боброва в подкасте «Чемпионата».

Эти слова актуальны до сих пор.

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Еще один важный вопрос, который сопровождает любой рекорд Базылюк, – насколько безопасно такое катание?

Зимой 2024-го на эту тему разгорелись особенно жаркие споры, когда спортсменка приземлила каскад 4+4 на прыжковом чемпионате. Американский блогер Дейв Лиз назвал этот результат отвратительным. На вопрос «смогут ли ее кости потом вообще функционировать» в России ему ответили так:

«Откуда он это знает, почему такое пишет? Мы-то как раз знаем все прекрасно, давно работаем с детьми. У них нет таких детей, как у нас. Они с четырех лет уже занимаются, в том числе силовыми тренировками», – объяснила Татьяна Тарасова.

В комментариях периодически обсуждают худобу спортсменки и ее острые колени. Ей даже заочно ставят диагнозы, обычно припоминая фотографию с «Битвы школ», где на правой ноге хорошо виден фиксатор , похожий на пателлярный бандаж.

Однако такой бандаж используют как при серьезных патологиях вроде болезни Осгуда-Шляттера или воспалениях надкостницы, так и при «легкой нестабильности сустава» или просто «при профессиональных нагрузках» – все это из перечня показаний, прописанных в инструкции к подобным девайсам. Зачем он понадобился Маргарите, неизвестно.

Никто из тренерского штаба фигуристки или ее родителей эту тему не комментировал. Новостей о травмах у Базылюк тоже нет. За последние четыре сезона она ни разу не снималась с соревнований по медицинским показаниям и вообще никогда не выпадала из сезона.

Это не значит, что микротравм нет, но реальных подтверждений тому, что у Маргариты проблемы со здоровьем/коленями, тоже не имеется. Тем временем некоторые ее сверстницы с внушительным набором ультра-си (например, Елена Костылева или Алиса Двоеглазова) уже брали паузы из-за травм. В плотном турнирном графике скрыть это довольно сложно.

Премьера нового контента Маргариты снова вызвала споры о том, безопасны ли такие нагрузки в 13 лет. Трусова свои пять ультра-си собрала в 17, а после выпала на два года с турниров и до сих пор не вернулась.

В любом случае без комментария Базылюк или тренеров о состоянии ее здоровья можно только строить предположения.

В России рекорды Маргариты воспринимаются в первую очередь как показатель стремительного технического прогресса.

За год она обрела статус одной из самых ярких героинь нашего фигурного катания. В изоляции от международных турниров спорт нуждается в них сильнее чем когда-либо. В тех, ради кого придут на арену, чьи выступления разлетятся по соцсетям, и главное – тех, кто придает соревнованиям смысл в глазах не только проверенных годами фанатов, но и широкой публики.

Базылюк знают, от нее ждут новых уникальных прыжков.

А какова цена этой узнаваемости, поймем через несколько лет.

12-летняя Базылюк покорила нашу фигурку за один день – что о ней нужно знать?

В тексте использованы фрагменты интервью «Р-Спорт», «Советскому спорту» и Федерации фигурного катания на коньках России.

Фото: /Юлия Комарова, Михаил Шаров, Ольги Ермолина; РИА Новости /Григорий Сысоев, Алексей Даничев; соцсети