Рудковская ответила Тутберидзе: «Если вы еще раз тронете мою семью, все ваши скелеты, коих у вас очень много, посыпятся из всех ваших шкафов»

Рудковская опубликовала большой пост в ответ на слова из интервью Тутберидзе.

Совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская ответила на высказывания Этери Тутберидзе .

Тутберидзе ранее дала интервью на шоу «ALEKÓ In My Bag», где говорила, в частности, о Рудковской и ее супруге – двукратном олимпийском чемпионе по фигурному катанию Евгении Плющенко.

«Ну что, благие дела сделали, два миллиона евро на помощь детям «Naked Hearts Foundation» собрали, а теперь пришло время ответить. Героиня интервью, отвечая на вопросы про меня и моего мужа, прекрасно понимала, что ответ от меня будет. Она знала, о ком говорит.



Главной целью интервью была демонстрация содержимого сумочки, а не разжигание очередного негатива в системе ФК. Я не тренер и никогда им не была: моя работа распространяется на множество самых разных сфер. В свою очередь, в интервью Жене Медведевой я дала высокую оценку вашей профессиональной деятельности, Этери Георгиевна.

Ваш ответ Дмитрию Борисову про Евгения Плющенко – верх цинизма, надменности и неуважения к труду вашего коллеги. Поэтому тогда я и напомнила вам про вашу спортивную карьеру. Видимо, удар был болезненный, но зеркальный озвученному вами в эфире Первого канала.

Изначально формат «Что в моей сумочке» был придуман Vogue. Конечно, герои раскрывали в нем свои личные качества и рассказывали интересные факты о работе, но уж точно не стоит опускать такую эстетичную тему до уровня желтой прессы и скандальных высказываний. Вы могли не отвечать на конфликтные вопросы, но предали огласке свои мысли и дернули «тигра за усы», имея свое собственное «рыльце в пушку».

Ну что же, тогда буду отвечать по порядку:



1. Никита Сарновский – вы же так любите термин «переманивание», хотя сами этим же и занялись после прыжкового турнира. Через свой тренерский штаб, не дождавшись переходного окна, сообщили нашему тренеру, чтобы он передал Евгению об уходе к вам Никиты и Софии. Так хотели показать накатанный Евгением с Никитой уникальный прыжковый контент на его последних стартах, но, увы, ваш план провалился.

Никита откатал очень плохо. Хотя с его уровнем прыжкового контента (когда он от нас уходил) он мог на «одной ноге» выиграть у всех, да еще и с большим запасом. Проиграл не он – проиграли вы. После вашей месячной работы Никита стал 12-м.

2. Мой муж, которого вы не считали тренером (кстати, а теперь считаете? ), на всех крупных стартах конкурирует с вашим штабом не только в юниорах, но и во взрослых. Победа на этапе Гран-при, бронза на ЧР и ЧМ Саши Трусовой. Серебро и бронза Сони Муравьевой на ЧР. Серебро на ЧР среди юниоров, победа на финале Гран-при и этапе Гран-при в Кошице – Вероники Жилиной.

Два года подряд вы не берете золото ЧР у девочек в юниорах – два года его выигрывает Лена Костылева с Евгением. Чемпионат России по прыжкам с совершенно уникальным прыжковым контентом выигрывает Никита Сарновский, которого, как и его сестру, вы не взяли 7 лет назад. А мой муж 7 лет в них вкладывал свои силы и знания, а наша академия – немалые финансы. Победы нашего клуба были, есть и будут – смею вас уверить. Дальше по этой теме, как вы сами упомянули в интервью, пусть за нас говорят результаты.



3. Сама формулировка «взять за грудки » не соответствует действительности. Вы знаете, какая там была ситуация. Я шла и вдруг ни с того ни с сего взяла за грудки здорового мужчину-тренера? Вы серьезно?

А дело было так: после выигранного первого этапа Гран-при мы все шли на награждение Саши Трусовой. Проходя мимо вашей команды – а я шла последней – я услышала вслед очень некрасивое высказывание в наш адрес от вашего тренера-хореографа. Вся команда пошла дальше, я развернулась, подошла и ответила очень жестко и ему, и вам.



Со мной была охрана, которая о-о-о-очень удивилась грубейшим словам вашего тренера и даже действительно готова была его взять «за грудки», но я их остановила. Это была провокация с вашей стороны в мой адрес.



Вы тогда так опешили от моего ответа, что потом жаловались Федерации – почему «жена тренера» (вы меня так назвали) с аккредитацией? Я и представители ФФККР вам тогда еще объяснили, что я – гендиректор и совладелица клуба «Ангелы Плющенко» и нахожусь тут легально. Вам потом крыть было нечем. На этом и разошлись. «Женщина, отойдите » – там не было. Не сочиняйте.

4. Про Парсеговых в фильме «Метод Тутберидзе ». Мама Арины Парсеговой рассказывает, какая крутая система у вас и какой «шоу-бизнес» у Плющенко. Очень показательно, кстати, что эти слова были произнесены в ШОУ про вашу школу… Но это ладно.

Вместо того, чтобы показать мам ваших действительно титулованных чемпионок – Ани Щербаковой, Юлии Липницкой или Камилы Валиевой – вы показываете маму, известную лишь проигранными судами с «Ангелами Плющенко». У Арины, напоминаю, пока что нет ни одного титула. Чем же еще, кроме как историей с «АП», ее мама заслужила такой большой хронометраж? А ведь вы намеренно поставили ее в фильм. И самое главное – в сериале про вас снова принизили вашего коллегу-тренера Плющенко. Вот он вам покоя не дает :)

А что же мамы известнейших ваших чемпионок? Не стали сниматься в «Методе Тутберидзе»? Вы живете в параллельной реальности. Снимите уже розовые очки и опуститесь на землю.

После всем понятного эпизода к вам поменялось отношение в негативную сторону практически во всем мировом сообществе фигурного катания, не говоря уже о тех, кто лишился олимпийского золота и титулов олимпийских чемпионов.



Все тренеры в нашей стране работают с утра до вечера, выполняя черновую работу для вас. Это очень тяжелый труд. А потом эти дети с каскадами 3-3 и даже с ультра-си идут к вам на просмотры, где вы уже выбираете себе лучших из лучших.

Хотя ваш принцип известен: от вас уходят – это предательство, но если к вам приходят – вы снизошли. Вы умело ввели этот понятийный термин в обиход своих болельщиков. Работают все тренеры, а не только вы. Запомните это и начните уважать и их труд тоже.

На сегодня оставим так. Сошлемся на то, что вы не поняли формат передачи Алеко и случайно (или намеренно?) превратили ее в тот самый шоу-бизнес, которым, по вашим же словам, вы заниматься не хотите.



При повторении подобной ситуации, если вы еще раз тронете мою семью, все ваши скелеты, коих у вас очень много, посыпятся из всех ваших шкафов. Я же вам еще 6 лет назад это популярно объяснила, но вы до сих пор не поняли, а зря!» – написала Рудковская в телеграм-канале.

У Тутберидзе взяли такое интервью, что она вскипела