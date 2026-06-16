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  4. Рудковская ответила Тутберидзе: «Если вы еще раз тронете мою семью, все ваши скелеты, коих у вас очень много, посыпятся из всех ваших шкафов»

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Рудковская ответила Тутберидзе: «Если вы еще раз тронете мою семью, все ваши скелеты, коих у вас очень много, посыпятся из всех ваших шкафов»
Рудковская опубликовала большой пост в ответ на слова из интервью Тутберидзе.

Совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская ответила на высказывания Этери Тутберидзе.

Тутберидзе ранее дала интервью на шоу «ALEKÓ In My Bag», где говорила, в частности, о Рудковской и ее супруге – двукратном олимпийском чемпионе по фигурному катанию Евгении Плющенко.

«Ну что, благие дела сделали, два миллиона евро на помощь детям «Naked Hearts Foundation» собрали, а теперь пришло время ответить. Героиня интервью, отвечая на вопросы про меня и моего мужа, прекрасно понимала, что ответ от меня будет. Она знала, о ком говорит.
 
Главной целью интервью была демонстрация содержимого сумочки, а не разжигание очередного негатива в системе ФК. Я не тренер и никогда им не была: моя работа распространяется на множество самых разных сфер. В свою очередь, в интервью Жене Медведевой я дала высокую оценку вашей профессиональной деятельности, Этери Георгиевна.

Ваш ответ Дмитрию Борисову про Евгения Плющенко – верх цинизма, надменности и неуважения к труду вашего коллеги. Поэтому тогда я и напомнила вам про вашу спортивную карьеру. Видимо, удар был болезненный, но зеркальный озвученному вами в эфире Первого канала.

Изначально формат «Что в моей сумочке» был придуман Vogue. Конечно, герои раскрывали в нем свои личные качества и рассказывали интересные факты о работе, но уж точно не стоит опускать такую эстетичную тему до уровня желтой прессы и скандальных высказываний. Вы могли не отвечать на конфликтные вопросы, но предали огласке свои мысли и дернули «тигра за усы», имея свое собственное «рыльце в пушку».

Ну что же, тогда буду отвечать по порядку:
 
1. Никита Сарновский – вы же так любите термин «переманивание», хотя сами этим же и занялись после прыжкового турнира. Через свой тренерский штаб, не дождавшись переходного окна, сообщили нашему тренеру, чтобы он передал Евгению об уходе к вам Никиты и Софии. Так хотели показать накатанный Евгением с Никитой уникальный прыжковый контент на его последних стартах, но, увы, ваш план провалился.

Никита откатал очень плохо. Хотя с его уровнем прыжкового контента (когда он от нас уходил) он мог на «одной ноге» выиграть у всех, да еще и с большим запасом. Проиграл не он – проиграли вы. После вашей месячной работы Никита стал 12-м.

2. Мой муж, которого вы не считали тренером (кстати, а теперь считаете?), на всех крупных стартах конкурирует с вашим штабом не только в юниорах, но и во взрослых. Победа на этапе Гран-при, бронза на ЧР и ЧМ Саши Трусовой. Серебро и бронза Сони Муравьевой на ЧР. Серебро на ЧР среди юниоров, победа на финале Гран-при и этапе Гран-при в Кошице – Вероники Жилиной.

Два года подряд вы не берете золото ЧР у девочек в юниорах – два года его выигрывает Лена Костылева с Евгением. Чемпионат России по прыжкам с совершенно уникальным прыжковым контентом выигрывает Никита Сарновский, которого, как и его сестру, вы не взяли 7 лет назад. А мой муж 7 лет в них вкладывал свои силы и знания, а наша академия – немалые финансы. Победы нашего клуба были, есть и будут – смею вас уверить. Дальше по этой теме, как вы сами упомянули в интервью, пусть за нас говорят результаты.
 
3. Сама формулировка «взять за грудки» не соответствует действительности. Вы знаете, какая там была ситуация. Я шла и вдруг ни с того ни с сего взяла за грудки здорового мужчину-тренера? Вы серьезно?

А дело было так: после выигранного первого этапа Гран-при мы все шли на награждение Саши Трусовой. Проходя мимо вашей команды – а я шла последней – я услышала вслед очень некрасивое высказывание в наш адрес от вашего тренера-хореографа. Вся команда пошла дальше, я развернулась, подошла и ответила очень жестко и ему, и вам.
 
Со мной была охрана, которая о-о-о-очень удивилась грубейшим словам вашего тренера и даже действительно готова была его взять «за грудки», но я их остановила. Это была провокация с вашей стороны в мой адрес.
 
Вы тогда так опешили от моего ответа, что потом жаловались Федерации – почему «жена тренера» (вы меня так назвали) с аккредитацией? Я и представители ФФККР вам тогда еще объяснили, что я – гендиректор и совладелица клуба «Ангелы Плющенко» и нахожусь тут легально. Вам потом крыть было нечем. На этом и разошлись. «Женщина, отойдите» – там не было. Не сочиняйте.

4. Про Парсеговых в фильме «Метод Тутберидзе». Мама Арины Парсеговой рассказывает, какая крутая система у вас и какой «шоу-бизнес» у Плющенко. Очень показательно, кстати, что эти слова были произнесены в ШОУ про вашу школу… Но это ладно.

Вместо того, чтобы показать мам ваших действительно титулованных чемпионок – Ани Щербаковой, Юлии Липницкой или Камилы Валиевой – вы показываете маму, известную лишь проигранными судами с «Ангелами Плющенко». У Арины, напоминаю, пока что нет ни одного титула. Чем же еще, кроме как историей с «АП», ее мама заслужила такой большой хронометраж? А ведь вы намеренно поставили ее в фильм. И самое главное – в сериале про вас снова принизили вашего коллегу-тренера Плющенко. Вот он вам покоя не дает :)

А что же мамы известнейших ваших чемпионок? Не стали сниматься в «Методе Тутберидзе»? Вы живете в параллельной реальности. Снимите уже розовые очки и опуститесь на землю.

После всем понятного эпизода к вам поменялось отношение в негативную сторону практически во всем мировом сообществе фигурного катания, не говоря уже о тех, кто лишился олимпийского золота и титулов олимпийских чемпионов.
 
Все тренеры в нашей стране работают с утра до вечера, выполняя черновую работу для вас. Это очень тяжелый труд. А потом эти дети с каскадами 3-3 и даже с ультра-си идут к вам на просмотры, где вы уже выбираете себе лучших из лучших.

Хотя ваш принцип известен: от вас уходят – это предательство, но если к вам приходят – вы снизошли. Вы умело ввели этот понятийный термин в обиход своих болельщиков. Работают все тренеры, а не только вы. Запомните это и начните уважать и их труд тоже.

На сегодня оставим так. Сошлемся на то, что вы не поняли формат передачи Алеко и случайно (или намеренно?) превратили ее в тот самый шоу-бизнес, которым, по вашим же словам, вы заниматься не хотите.
 
При повторении подобной ситуации, если вы еще раз тронете мою семью, все ваши скелеты, коих у вас очень много, посыпятся из всех ваших шкафов. Я же вам еще 6 лет назад это популярно объяснила, но вы до сих пор не поняли, а зря!» – написала Рудковская в телеграм-канале.

У Тутберидзе взяли такое интервью, что она вскипела

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Яны Рудковской
logoЭтери Тутберидзе
logoЯна Рудковская
logoАкадемия Плющенко
logoЕвгений Плющенко
logoКамила Валиева
logoЮлия Липницкая
logoЕлена Костылева
logoженское катание
logoВероника Жилина
logoСборная России по фигурному катанию
logoСофья Муравьева
Арина Парсегова
logoАнна Щербакова
ФФККР
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoЕвгения Медведева
Никита Сарновский
София Сарновская
переходы

Комментарии

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Кто-нибудь это прочитал полностью?
Ответmaks44
Кто-нибудь это прочитал полностью?
Нет и вам не советую
Ответmaks44
Кто-нибудь это прочитал полностью?
Нет конечно 🤣
Вот язык общения настоящей рудковской. Хабальско-базарный.
ОтветДавид Ригерт лучший
Вот язык общения настоящей рудковской. Хабальско-базарный.
Рудковская по специальности врач-дерматовенеролог.
Больше и не надо ничего говорить.
ОтветДмитрий Сальников-Грачев
Рудковская по специальности врач-дерматовенеролог. Больше и не надо ничего говорить.
дык она от сферы своей специальности не отходит ))
Эх, а не подобрал бы её в свое время Батурин где то в Сочи, может и у Плющенко карьера тренера сложилась, а не шута горохового.
Всю неделю тряслись от злости и готовили ответ, ха-ха
ОтветLNk O
Всю неделю тряслись от злости и готовили ответ, ха-ха
Мама лидера сборной Азербайджана почти как еврейская мама-её сложно переговорить.
ОтветVladimir Zinkov
Мама лидера сборной Азербайджана почти как еврейская мама-её сложно переговорить.
Так сама Рудковская часом не еврейка?
"Дернули тигра за усы" - это Яна Александровна так скромно о себе. Но не всегда, если у женщины есть усы, она становится тигрицей)
Ответdobroisila
"Дернули тигра за усы" - это Яна Александровна так скромно о себе. Но не всегда, если у женщины есть усы, она становится тигрицей)
"Дернули гнома за колпак".
Ответdobroisila
"Дернули тигра за усы" - это Яна Александровна так скромно о себе. Но не всегда, если у женщины есть усы, она становится тигрицей)
Тигр:
https://share.google/cWzqU1wxPlIGxgWOU
Смешно всё это читать. Имхо, это Рудковской Этери покоя не даёт, а не наоборот. А уж про скелеты она не первый раз вещает, и всё никак. Наверно, такие же десять кейсов как про Розанова, пшик.
Ответrokotovanatali@yandex.ru
Смешно всё это читать. Имхо, это Рудковской Этери покоя не даёт, а не наоборот. А уж про скелеты она не первый раз вещает, и всё никак. Наверно, такие же десять кейсов как про Розанова, пшик.
>> А уж про скелеты она не первый раз вещает, и всё никак.

Щас! Секунда. Щас! Одна секунда!
Ответrokotovanatali@yandex.ru
Смешно всё это читать. Имхо, это Рудковской Этери покоя не даёт, а не наоборот. А уж про скелеты она не первый раз вещает, и всё никак. Наверно, такие же десять кейсов как про Розанова, пшик.
Это Рудковская про свои знаменитые "скелеты Полишинеля" опять вспомнила))
Янусик выглядит как женщина из 90-х, так и мысли излагает
Как же жалко выглядят вот такие ответы Рудковской.
Она реально считает бронзу Саши Трусовой заслугой АП? ))) Ну если эпичный провал в короткой можно назвать заслугой, то ОК. Саша, которая была в такой форме и с таким контентом, что могла выигрывать этот ЧМ в одну калитку. Но, кто-то решил поехать посветить лицом, вместо того, чтобы дать ее реальному тренеру с ней поехать, и не смог подготовить спортсменку психологически к важнейшему старту. )) Слава богу в ОИ сезон она вернулась обратно и выграла серебро Олимпиады.
И Жилина, боже мой, талантливая девочка, которая будучи в ТШТ, боролась с Акатьевой за 1 место, знатно развалилась после перехода, и погрязла во взрослых скандалах. И так и не вышла во взрослые. Даже единственную реальную свою приму Муравьеву умудрились профукать. И Сарновских, которые сбежали от неадеквата МамыИры.
Сам Плющенко. Кого реально тренировал сам Плющенко? Спасибо Михайлову и Алексееву, что у них хоть какие-то хорошие спортсмены в группе получились.
Воистину, иногда лучше молчать, а не закапывать себя еще больше. Хотя? Куда уж больше )).
Ну наконец-то!!!))) Я уже думала, что Яна решила сделать единственно умное в данной ситуации - промолчать. Но нет. Хоть тут есть стабильность.
ОтветИрина Валентиновна
Ну наконец-то!!!))) Я уже думала, что Яна решила сделать единственно умное в данной ситуации - промолчать. Но нет. Хоть тут есть стабильность.
Пусть Тутберидзе покажет пример. Пошла показывать на шоу сумочку, и то не смогла не фонтанировать.
ОтветИрина Валентиновна
Ну наконец-то!!!))) Я уже думала, что Яна решила сделать единственно умное в данной ситуации - промолчать. Но нет. Хоть тут есть стабильность.
Да-да, я тоже сегодня грешным делом подумала так)
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