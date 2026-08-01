ФФККР уведомила тренеров, что задача фигуристов на юниорском Гран-при – попасть в тройку призеров. Иначе их могут заменить на втором этапе (РИА Новости)

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) определилась с критериями возможных замен в составе участников юниорской серии Гран-при, сообщил источник РИА Новости.
На первом этапе Гран-при среди юниоров в китайском Сиане выступят Елена Костылева и Лев Лазарев (одиночное катание), Мария Фефелова – Артем Валов (танцы на льду) и Полина Шешелева – Егор Карнаухов (пары).
«Руководство федерации на общем собрании после контрольных прокатов уведомило тренеров, что задача вышеуказанных спортсменов на китайский турнир – попасть в тройку призеров.
Если данная задача не будет выполнена, спортсмен или пара с высокой вероятностью лишится возможности отобраться в Финал серии. В таком случае, по данным нескольких источников, ФФККР планирует предоставить возможность запасному участнику выступить на втором этапе вместо основного», – отметил источник.
Этап в Сиане пройдет с 20 по 22 августа. Вторым для российских юниоров станет этап в Бангкоке (3-5 сентября, без парного катания). Парники выступят 17-19 сентября в Анкаре.
Комментарии
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А почему от Леночки , гениальной юниорки с Евгениальным тренером не ждут выноса всех фигуристок .
(раньше и со 2-ми местами меняли)