ФФККР уведомила тренеров, что задача фигуристов на юниорском Гран-при – попасть в тройку призеров. Иначе их могут заменить на втором этапе (РИА Новости)

ФФККР может заменить участников юниорского Гран-при, если они не войдут в топ-3.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) определилась с критериями возможных замен в составе участников юниорской серии Гран-при, сообщил источник РИА Новости.

На первом этапе Гран-при среди юниоров в китайском Сиане выступят Елена Костылева и Лев Лазарев (одиночное катание), Мария Фефелова – Артем Валов (танцы на льду) и Полина Шешелева – Егор Карнаухов (пары).

«Руководство федерации на общем собрании после контрольных прокатов уведомило тренеров, что задача вышеуказанных спортсменов на китайский турнир – попасть в тройку призеров.

Если данная задача не будет выполнена, спортсмен или пара с высокой вероятностью лишится возможности отобраться в Финал серии. В таком случае, по данным нескольких источников, ФФККР планирует предоставить возможность запасному участнику выступить на втором этапе вместо основного», – отметил источник.

Этап в Сиане пройдет с 20 по 22 августа. Вторым для российских юниоров станет этап в Бангкоке (3-5 сентября, без парного катания). Парники выступят 17-19 сентября в Анкаре.