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  4. ФФККР уведомила тренеров, что задача фигуристов на юниорском Гран-при – попасть в тройку призеров. Иначе их могут заменить на втором этапе (РИА Новости)

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ФФККР уведомила тренеров, что задача фигуристов на юниорском Гран-при – попасть в тройку призеров. Иначе их могут заменить на втором этапе (РИА Новости)
ФФККР может заменить участников юниорского Гран-при, если они не войдут в топ-3.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) определилась с критериями возможных замен в составе участников юниорской серии Гран-при, сообщил источник РИА Новости.

На первом этапе Гран-при среди юниоров в китайском Сиане выступят Елена Костылева и Лев Лазарев (одиночное катание), Мария Фефелова – Артем Валов (танцы на льду) и Полина Шешелева – Егор Карнаухов (пары). 

«Руководство федерации на общем собрании после контрольных прокатов уведомило тренеров, что задача вышеуказанных спортсменов на китайский турнир – попасть в тройку призеров.

Если данная задача не будет выполнена, спортсмен или пара с высокой вероятностью лишится возможности отобраться в Финал серии. В таком случае, по данным нескольких источников, ФФККР планирует предоставить возможность запасному участнику выступить на втором этапе вместо основного», – отметил источник.

Этап в Сиане пройдет с 20 по 22 августа. Вторым для российских юниоров станет этап в Бангкоке (3-5 сентября, без парного катания). Парники выступят 17-19 сентября в Анкаре. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
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Артем Валов
Егор Карнаухов
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РИА Новости
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танцы на льду
Мария Фефелова

Комментарии

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И это логично, если не будет шанса на финал, то можно дать поучаствовать другим.
ОтветKaterina Sunny
И это логично, если не будет шанса на финал, то можно дать поучаствовать другим.
абсолютно так
Честно говоря, кто бы ни участвовал, пролететь именно мимо тройки на ЮГП - это надо очень сильно постараться.
Ребята все надёжные. Вопрос как их будут оценивать. Очень хотелось бы по спортивному принципу без примеси политики.
Вот это серьезный разговор пошел.Глазам не верю, но так и должно быть.
И это правильное решение.
С третьим местом спокойно пролетят мимо Финала. Так что нужно занимать первые два места.
Логично, без шансов на финал надо ставить других
Ну понятно , в тройку , а от Тутберидзе ждали только первые места , а на чм, че и ои весь пьедестал . Вот без нее российское фк .
А почему от Леночки , гениальной юниорки с Евгениальным тренером не ждут выноса всех фигуристок .
ОтветLapo Elkann
Ну понятно , в тройку , а от Тутберидзе ждали только первые места , а на чм, че и ои весь пьедестал . Вот без нее российское фк . А почему от Леночки , гениальной юниорки с Евгениальным тренером не ждут выноса всех фигуристок .
потому что нет в бригаде российских судей и представителя в техкоме , а без них презентация как не катай будет низкой , неужели вы по выступлению гимнасток художниц и синхроннистов (плавание) это не поняли
ОтветAlenaElena28@mail.ru
потому что нет в бригаде российских судей и представителя в техкоме , а без них презентация как не катай будет низкой , неужели вы по выступлению гимнасток художниц и синхроннистов (плавание) это не поняли
Так нашим техникой надо брать. Если тр ксели и квады на месте, то и должны быть первыми. Тем более в юниорах. У синхронисток и гимнасток несколько другая ситуация
Что то слабенькие требования. С 3-м местом можно пролететь мимо финала.
(раньше и со 2-ми местами меняли)
Задача вполне решаема и юниоры её должны выполнить без проблем для себя.
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