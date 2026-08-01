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«Очень перспективные ребята. Таких в мире нет! У них большие шансы проявить себя». Тарасова о юниорах, заявленных на этап Гран-при
Тарасова о фигуристах-юниорах: очень перспективные ребята, в мире таких нет.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о российских фигуристах, заявленных на этап международной серии Гран-при среди юниоров в Китае. 

На этапе в Сиане выступят Лев Лазарев и Елена Костылева (одиночное катание), Мария Фефелова – Артем Валов (танцы на льду) и Полина Шешелева – Егор Карнаухов (парное катание).

«Очень перспективные ребята. Таких в мире нет! У них большие шансы проявить себя на международном уровне», – сказала Тарасова. 

Этап Гран-при среди юниоров в Китае пройдет с 20 по 22 августа. Российские фигуристы выступят в нейтральном статусе. 

Кто из наших фигуристов уже с нейтральным статусом? Костылева готова к мировому дебюту

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
logoмужское катание
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logoГран-при среди юниоров
Полина Шешелева
logoЛев Лазарев
Егор Карнаухов
Артем Валов
logoЕлена Костылева
Мария Фефелова
пары
танцы на льду

Комментарии

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Очень талантливые, это абсолютно точно. И, главное, много таких у нас во всех видах. Наверное, особенно пары сейчас выделяются. Но и в одиночке есть кому выступать, и в танцах лидеры просто супер. В общем, всем удачи в сезоне. И здоровья.
Поддерживаю Татьяну Анатольевну - Гуру фигурного катания!
Будем за них болеть.
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