«Очень перспективные ребята. Таких в мире нет! У них большие шансы проявить себя». Тарасова о юниорах, заявленных на этап Гран-при

Тарасова о фигуристах-юниорах: очень перспективные ребята, в мире таких нет.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о российских фигуристах, заявленных на этап международной серии Гран-при среди юниоров в Китае.

На этапе в Сиане выступят Лев Лазарев и Елена Костылева (одиночное катание), Мария Фефелова – Артем Валов (танцы на льду) и Полина Шешелева – Егор Карнаухов (парное катание).

«Очень перспективные ребята. Таких в мире нет! У них большие шансы проявить себя на международном уровне», – сказала Тарасова.

Этап Гран-при среди юниоров в Китае пройдет с 20 по 22 августа. Российские фигуристы выступят в нейтральном статусе.

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