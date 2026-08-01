«Очень перспективные ребята. Таких в мире нет! У них большие шансы проявить себя». Тарасова о юниорах, заявленных на этап Гран-при
Тарасова о фигуристах-юниорах: очень перспективные ребята, в мире таких нет.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о российских фигуристах, заявленных на этап международной серии Гран-при среди юниоров в Китае.
На этапе в Сиане выступят Лев Лазарев и Елена Костылева (одиночное катание), Мария Фефелова – Артем Валов (танцы на льду) и Полина Шешелева – Егор Карнаухов (парное катание).
«Очень перспективные ребята. Таких в мире нет! У них большие шансы проявить себя на международном уровне», – сказала Тарасова.
Этап Гран-при среди юниоров в Китае пройдет с 20 по 22 августа. Российские фигуристы выступят в нейтральном статусе.
Кто из наших фигуристов уже с нейтральным статусом? Костылева готова к мировому дебюту
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
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