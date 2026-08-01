Костылева представила новую произвольную программу «Черный лебедь» в черно-серебристом платье
Костылева показала новую произвольную «Черный лебедь» на контрольных прокатах.
Фигуристка Елена Костылева представила новую произвольную программу.
Накануне в Новогорске прошел второй день закрытых контрольных прокатов юниоров. Отрывки из прокатов фигуристов опубликовал Первый канал.
Произвольную Костылевой «Черный лебедь» поставил Илья Авербух. Фигуристка исполнила ее в черно-серебристом платье, украшенном стразами.
Спортсменка выступит на этапе международного Гран-при среди юниоров в Китае, который пройдет 20-22 августа.
Скриншот из видео Первого канала.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
В том сезоне еще совсем кнопка была, а тут уже юная барышня
Всё органично смотрится.