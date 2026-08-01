Костылева представила новую произвольную программу «Черный лебедь» в черно-серебристом платье

Костылева показала новую произвольную «Черный лебедь» на контрольных прокатах.

Фигуристка Елена Костылева представила новую произвольную программу.

Накануне в Новогорске прошел второй день закрытых контрольных прокатов юниоров. Отрывки из прокатов фигуристов опубликовал Первый канал.

Произвольную Костылевой «Черный лебедь» поставил Илья Авербух. Фигуристка исполнила ее в черно-серебристом платье, украшенном стразами.

Спортсменка выступит на этапе международного Гран-при среди юниоров в Китае, который пройдет 20-22 августа.

Скриншот из видео Первого канала.