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  4. Костылева представила новую произвольную программу «Черный лебедь» в черно-серебристом платье

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Костылева представила новую произвольную программу «Черный лебедь» в черно-серебристом платье
Костылева показала новую произвольную «Черный лебедь» на контрольных прокатах.

Фигуристка Елена Костылева представила новую произвольную программу.

Накануне в Новогорске прошел второй день закрытых контрольных прокатов юниоров. Отрывки из прокатов фигуристов опубликовал Первый канал. 

Произвольную Костылевой «Черный лебедь» поставил Илья Авербух. Фигуристка исполнила ее в черно-серебристом платье, украшенном стразами.

Спортсменка выступит на этапе международного Гран-при среди юниоров в Китае, который пройдет 20-22 августа. 

Скриншот из видео Первого канала.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
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Комментарии

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По сотому разу уже этого лебедя катют. Хватит уже откапывать стюардессу, ей Богу... Платье почти идентичное платью Муравьевой.
ОтветIuliia Timofeyeva
По сотому разу уже этого лебедя катют. Хватит уже откапывать стюардессу, ей Богу... Платье почти идентичное платью Муравьевой.
думаете - перешили и донашивает?:)
ОтветIuliia Timofeyeva
По сотому разу уже этого лебедя катют. Хватит уже откапывать стюардессу, ей Богу... Платье почти идентичное платью Муравьевой.
Программы просто ужас у юниоров, лебеди, зонтики, болеро, жар-птица. Все самое заезженное
Она мне Хендрикс напоминает почему -то
ОтветЕАС
Она мне Хендрикс напоминает почему -то
Точно, все никак не могла понять, на кого похожа👍
ОтветЕАС
Она мне Хендрикс напоминает почему -то
Так Лена на нее похожа. И фигура вероятно, будет такого же плана.
как они заманали с этими лебедями, если честно
Блин, никак не могу привыкнуть к тому, как Лена повзрослела за лето.
В том сезоне еще совсем кнопка была, а тут уже юная барышня
Красивенькая девочка становится) ну в смысле более взрослая уже
Платье красивое. Будем обьективны
Яна голубь , а ангелы у нее лебеди . Каждый сезон Плющ выводит на лед лебедя .
А девочка Лена то повзрослела. Удачи фигуристке!
Красотка выросла.
Всё органично смотрится.
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