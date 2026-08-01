Костылева о трех ультра-си в произвольной: «Для меня это простой набор. Обычно я катаю два акселя, два сальхова и тулуп»

Фигуристка Костылева о трех ультра-си в произвольной: для меня это простой набор.

Российская фигуристка Елена Костылева прокомментировала выступление в произвольной программе на контрольных прокатах в Новогорске.

Спортсменка исполнила два тройных акселя и четверной сальхов. Она каталась под музыку из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского.

– Для меня это обычный набор сейчас был, вообще простой. Обычно я катаю два акселя, два сальхова и тулуп. Надо было просто себя настроить, чтобы собраться и прокатать, потому что давно не стартовала. Может быть, доля волнения проскочила, но она сразу же ушла после первого прыжка.

Решили пока сделать такой контент, потому что максимум нужно будет показывать не здесь – это просто тренировочный прокат. Еще я не делала каскады. Не знаю почему, но мне так сказал Евгений Викторович (Плющенко), поэтому я его слушаюсь.

– Уже успели с тренером или с федерацией разобрать прокат? Что тебе сказали про новые программы?

– Программы по шагам уже лучше, чем в прошлом сезоне. Сальхов в дальнейшем будет со сложного захода, на аксели будем укорачивать заходы, вообще в принципе убирать беговые, – сказала Костылева во влоге Первого канала .