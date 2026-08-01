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  4. Костылева о трех ультра-си в произвольной: «Для меня это простой набор. Обычно я катаю два акселя, два сальхова и тулуп»

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Костылева о трех ультра-си в произвольной: «Для меня это простой набор. Обычно я катаю два акселя, два сальхова и тулуп»
Фигуристка Костылева о трех ультра-си в произвольной: для меня это простой набор.

Российская фигуристка Елена Костылева прокомментировала выступление в произвольной программе на контрольных прокатах в Новогорске.

Спортсменка исполнила два тройных акселя и четверной сальхов. Она каталась под музыку из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского.

– Для меня это обычный набор сейчас был, вообще простой. Обычно я катаю два акселя, два сальхова и тулуп. Надо было просто себя настроить, чтобы собраться и прокатать, потому что давно не стартовала. Может быть, доля волнения проскочила, но она сразу же ушла после первого прыжка.

Решили пока сделать такой контент, потому что максимум нужно будет показывать не здесь – это просто тренировочный прокат. Еще я не делала каскады. Не знаю почему, но мне так сказал Евгений Викторович (Плющенко), поэтому я его слушаюсь.

– Уже успели с тренером или с федерацией разобрать прокат? Что тебе сказали про новые программы?

– Программы по шагам уже лучше, чем в прошлом сезоне. Сальхов в дальнейшем будет со сложного захода, на аксели будем укорачивать заходы, вообще в принципе убирать беговые, – сказала Костылева во влоге Первого канала.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoСборная России по фигурному катанию
logoженское катание
logoЕлена Костылева
logoЕвгений Плющенко

Комментарии

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Честно говоря, не понимаю хейта Лены. Она заработала свою путевку на старты честно. Никто не мешал Дзепке выигрывать чемпионат, ее оценками не обделяют ну никак, почему сейчас Лена должна уступать ей свое место, непонятно. Даже если Лена не справится и завалит все на свете, это ее место, она его заработала.
Ответfada
Честно говоря, не понимаю хейта Лены. Она заработала свою путевку на старты честно. Никто не мешал Дзепке выигрывать чемпионат, ее оценками не обделяют ну никак, почему сейчас Лена должна уступать ей свое место, непонятно. Даже если Лена не справится и завалит все на свете, это ее место, она его заработала.
Путёвки на старты МС на Первенствах разыгрываются на текущий сезон, а не на следующий (кроме дибилизма с ОИ). Сейчас должны ехать те, кто лучше готов. На данном этапе Соня и Вика готовы лучше, Лена в пустой произвольной показала три Уси, и все. Ну пол года Лутц и Флип отсутствовали, а тут бац за 20 дней и появятся, вращений нет.
Ответfada
Честно говоря, не понимаю хейта Лены. Она заработала свою путевку на старты честно. Никто не мешал Дзепке выигрывать чемпионат, ее оценками не обделяют ну никак, почему сейчас Лена должна уступать ей свое место, непонятно. Даже если Лена не справится и завалит все на свете, это ее место, она его заработала.
Её хейтят за Плющенко. Такое и раньше было, но за эти годы отстранения вообще разучились болеть за Россию, поделили всё на тренерские штабы и воюют.
Ну предположим это был не отбор, а смотр программ на предмет соответствия новым правилам. Так ведь Костылева не показала буквально ничего, что можно было бы оценить в этой связи. То есть там нет ни каскадов, ни хорео вращения, да и вообще вращений как таковых (либела на 2 уровень - удалось разглядеть). Елена буквально не показала ничего кроме ультра-си: ни вращений, ни программ, ни даже тройных прыжков.
ОтветВальсингам
Ну предположим это был не отбор, а смотр программ на предмет соответствия новым правилам. Так ведь Костылева не показала буквально ничего, что можно было бы оценить в этой связи. То есть там нет ни каскадов, ни хорео вращения, да и вообще вращений как таковых (либела на 2 уровень - удалось разглядеть). Елена буквально не показала ничего кроме ультра-си: ни вращений, ни программ, ни даже тройных прыжков.
Буквально ничего, кроме 2х тройных акселей и четверного сальхова. Каждая первая такое показывает в начале сезона, ведь так?
ОтветВальсингам
Ну предположим это был не отбор, а смотр программ на предмет соответствия новым правилам. Так ведь Костылева не показала буквально ничего, что можно было бы оценить в этой связи. То есть там нет ни каскадов, ни хорео вращения, да и вообще вращений как таковых (либела на 2 уровень - удалось разглядеть). Елена буквально не показала ничего кроме ультра-си: ни вращений, ни программ, ни даже тройных прыжков.
Вы там были и видели всю прогу? Или это разгон по видео Первого? Тогда где все вращения, прыжки и хоряга Стрельцовой? За хореоэлементы наверное отвечало корявое лягание не в тему музыке?
Это всё хорошо, но отсутствие лутца и флипа вызывают некоторую обеспокоенность...
ОтветХрабрая виолончелистка
Это всё хорошо, но отсутствие лутца и флипа вызывают некоторую обеспокоенность...
3л я думаю все же будет , он обязателен в этом году в КП , но по этим прокатам нельзя судить не о чем , слишком ранний , в другие годы в это время все отдыхали , Плескачевой вообще не было значит больничный скорее всего у нее ...
Костылева без старших прыжков, не может даже тройные, без вращений, без хорео, с километровыми заходами - это тооочно безусловный лидер? 😂
Как делали упор на количество прыжков ультра-си так и осталось. Всё остальное исправить, улучшить пока только на словах и благие пожелания. Посмотрим как всё это будет выглядеть уже на соревнованиях в конкурентной борьбе.
Лена повзрослела на льду держится превосходно. Талантливая и не повторимая!
ОтветДядя Коля 026
Лена повзрослела на льду держится превосходно. Талантливая и не повторимая!
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ОтветТатьяна Васильева
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А если в ТШТ такую же? Так же будете говорить?
«Пинджак замшевый…два!»😂
Ответbobr13
а луц?
не готов, получается пока....
ОтветВика Петрова_1116821566
не готов, получается пока....
нет его, а в кп он обязателен
Талантливая девочка. Дай ей Бог.
Что-то у меня такое ощущение, что Костылева все завалит на гранпри. Или сделает пару прыжков, но непрыжковые элементы и хореография уйдут в минус. Короче, что-то не то будет.
ОтветTheodor Dobzhansky
Что-то у меня такое ощущение, что Костылева все завалит на гранпри. Или сделает пару прыжков, но непрыжковые элементы и хореография уйдут в минус. Короче, что-то не то будет.
Вот тоже есть такое подозрение. "Обычно делаю", - хорошо, а что сегодня не сделала? И вращений нет, и заходы все те же
ОтветTheodor Dobzhansky
Что-то у меня такое ощущение, что Костылева все завалит на гранпри. Или сделает пару прыжков, но непрыжковые элементы и хореография уйдут в минус. Короче, что-то не то будет.
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