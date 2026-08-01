У фигуристов-юниоров из России нет проблем с нейтральным статусом перед стартом серии Гран-при

У российских фигуристов-юниоров не возникло проблем с нейтральным статусом.

Российские юниоры не испытывают каких-либо проблем с нейтральным статусом перед стартом серии Гран-при по фигурному катанию.

На этап Гран-при в китайском Сиане заявлены Елена Костылева и Лев Лазарев (одиночное катание), Мария Фефелова – Артем Валов (танцы на льду) и Полина Шешелева – Егор Карнаухов (пары).

«Проблем с нейтральным статусом у всех потенциальных участников нет», – сообщил источник РИА Новости.

Вторым турниром для российских фигуристов станет этап в Бангкоке, который пройдет 3-5 сентября (без парного катания). Пары выступят 17-19 сентября на этапе в Анкаре.

В конце июня Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских спортсменов к сезону-2026/27 под нейтральным флагом. Россияне были отстранены с весны 2022 года.