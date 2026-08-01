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У фигуристов-юниоров из России нет проблем с нейтральным статусом перед стартом серии Гран-при
У российских фигуристов-юниоров не возникло проблем с нейтральным статусом.

Российские юниоры не испытывают каких-либо проблем с нейтральным статусом перед стартом серии Гран-при по фигурному катанию. 

На этап Гран-при в китайском Сиане заявлены Елена Костылева и Лев Лазарев (одиночное катание), Мария Фефелова – Артем Валов (танцы на льду) и Полина Шешелева – Егор Карнаухов (пары). 

«Проблем с нейтральным статусом у всех потенциальных участников нет», – сообщил источник РИА Новости. 

Вторым турниром для российских фигуристов станет этап в Бангкоке, который пройдет 3-5 сентября (без парного катания). Пары выступят 17-19 сентября на этапе в Анкаре. 

В конце июня Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских спортсменов к сезону-2026/27 под нейтральным флагом. Россияне были отстранены с весны 2022 года. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
logoСборная России по фигурному катанию
logoГран-при среди юниоров
logoЛев Лазарев
пары
logoЕлена Костылева
Артем Валов
Егор Карнаухов
logoженское катание
logoмужское катание
Мария Фефелова
Полина Шешелева

Комментарии

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Скорее бы они по взрослым обновили инфу.
кто бы ни поехал - им предстоит бороться за всех. Поэтому всем нашим юникам успехов железных. И золотых, конечно!
Вот и хорошо, удачи нашим фигуристам!
Ну и отлично..
В странах где проходит ГП по юниорам проблем нет с визами, логистикой и в целом по приёму. Вот со взрослыми посмотрим как будут обстоять дела. Пока мало кому предоставили НС.
Нейтральный статус у детей 🤦‍♂️
ОтветМаргарита В Сафронова
Лена, Лев, Китай!
А парники с танцами не наши спортсмены чтоли?
ОтветElinkas
А парники с танцами не наши спортсмены чтоли?
наши, наши! Я зациклена на соло)
ФФКР полностью забила на болельщиков. Обо всем узнаем из сливов. Где пресс-секретарь федерации, почему она молчит годами и никто не ссылается на ее ответы на вопросы, которых нет?
ОтветRoss-79
ФФКР полностью забила на болельщиков. Обо всем узнаем из сливов. Где пресс-секретарь федерации, почему она молчит годами и никто не ссылается на ее ответы на вопросы, которых нет?
Привыкли не напрягаться…
Да ? а чего тогда серебренные призёры ПР Зоя Пестова – Артем Лагутов не заявлены запасными и при этом участвовали в КП.
ОтветВладимир Харько
Да ? а чего тогда серебренные призёры ПР Зоя Пестова – Артем Лагутов не заявлены запасными и при этом участвовали в КП.
И Слуцкой с Гончаровым нет, хотя они всегда были выше Дрожжиной с Тельновым....
ОтветВладимир Харько
Да ? а чего тогда серебренные призёры ПР Зоя Пестова – Артем Лагутов не заявлены запасными и при этом участвовали в КП.
Потому что они серебряные ...
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