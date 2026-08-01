Тарасова о допуске российских фигуристов: «Мне кажется, все равно ничего хорошего не будет и обязательно будет что-то плохое»

Тарасова о допуске фигуристов: не верю в хорошее, точно будет что-то плохое.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что в Международном союзе конькобежцев (ISU ) не хотят, чтобы россияне выступали на международной арене.

В конце июня ISU объявил о допуске российских спортсменов к сезону-2026/27 без национальной символики.

На данный момент из взрослых российских фигуристов нейтральный статус получили Аделия Петросян, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров, а также парники Виктория Двинина и Артем Петров, которые не работали друг с другом.

«Не хотят, чтобы мы выступали, поэтому тянут (с нейтральным статусами). Именно поэтому нас и отстраняли на четыре года. Мне кажется, все равно ничего хорошего не будет и обязательно будет что-то плохое», – сказала Тарасова.

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