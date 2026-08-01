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  4. Тарасова о допуске российских фигуристов: «Мне кажется, все равно ничего хорошего не будет и обязательно будет что-то плохое»

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Тарасова о допуске российских фигуристов: «Мне кажется, все равно ничего хорошего не будет и обязательно будет что-то плохое»
Тарасова о допуске фигуристов: не верю в хорошее, точно будет что-то плохое.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что в Международном союзе конькобежцев (ISU) не хотят, чтобы россияне выступали на международной арене. 

В конце июня ISU объявил о допуске российских спортсменов к сезону-2026/27 без национальной символики. 

На данный момент из взрослых российских фигуристов нейтральный статус получили Аделия Петросян, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров, а также парники Виктория Двинина и Артем Петров, которые не работали друг с другом. 

«Не хотят, чтобы мы выступали, поэтому тянут (с нейтральным статусами). Именно поэтому нас и отстраняли на четыре года. Мне кажется, все равно ничего хорошего не будет и обязательно будет что-то плохое», – сказала Тарасова. 

Кто из наших фигуристов уже с нейтральным статусом? Костылева готова к мировому дебюту

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
logoСборная России по фигурному катанию
logoТатьяна Тарасова
logoISU

Комментарии

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А плохое уже 5й год...
Ответfewral
А плохое уже 5й год...
Комментарий скрыт
Писал неоднократно, и напишу снова - единственная надежда на возвращение российских спортсменов с российской символикой ко всем международным соревнованиям - полномасштабное завершение боевых действий. Когда это произойдет - вопрос без ответа.
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Писал неоднократно, и напишу снова - единственная надежда на возвращение российских спортсменов с российской символикой ко всем международным соревнованиям - полномасштабное завершение боевых действий. Когда это произойдет - вопрос без ответа.
Это слишком разного масштаба вещи. Спорт это всего лишь спорт.
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Писал неоднократно, и напишу снова - единственная надежда на возвращение российских спортсменов с российской символикой ко всем международным соревнованиям - полномасштабное завершение боевых действий. Когда это произойдет - вопрос без ответа.
Российскую символику запретили ещё задолго до старта боевых действий, для освежения памяти. С чего вдруг тогда такая уверенность в возврате символики?
«Не хотят, чтобы мы выступали. Именно поэтому нас и отстраняли на четыре года.» -- Не. Не поэтому.
Ответpapa buba diop
«Не хотят, чтобы мы выступали. Именно поэтому нас и отстраняли на четыре года.» -- Не. Не поэтому.
А почему?
ОтветМарина Котова_1116986640
А почему?
Зайдите в инстаграм Кремля от 24.02.2022 - там причина чотко расписана, даже план есть
Не надо каркать!
Татьяна Анатольевна - на опыте.
Ответgpsbeeline
Татьяна Анатольевна - на опыте.
На палеве
Не, Базылюк юниорка ещё и Двинина тоже.
ОтветВладимир Харько
Не, Базылюк юниорка ещё и Двинина тоже.
Щербинину перепутали с Двининой? Или Потапова с Петровым?
А говорили, мы выйдем и всех порвем. Но как обычно, что-то пошло не так…
не будет разве что потому что в России всё еще думают что прыжки решают вообще всё и остальные оценки ставят автоматом, и можно не работать над остальными аспектами фигурного катания
ОтветAnton Trofimov
не будет разве что потому что в России всё еще думают что прыжки решают вообще всё и остальные оценки ставят автоматом, и можно не работать над остальными аспектами фигурного катания
Так все думают, только прыжки не у всех получаются))
муд последних 4,5 лет
Чем наполнена, как говорится.
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