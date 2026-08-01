Камила Валиева приступила к работе с Бенуа Ришо во Франции
Опубликованы фото Валиевой с тренировочного сбора во Франции.
Российская фигуристка Камила Валиева прибыла во Францию для работы с хореографом Бенуа Ришо.
Фотографии Валиевой из тренировочного лагеря Ришо опубликованы в аккаунте The Peak Ice Camps.
20-летняя фигуристка возобновила карьеру в декабре 2025 года после окончания дисквалификации за допинг. Ришо поставил Валиевой короткую программу на сезон-2026/27.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Peak Ice Camps
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