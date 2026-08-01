Камила Валиева приступила к работе с Бенуа Ришо во Франции

Опубликованы фото Валиевой с тренировочного сбора во Франции.

Российская фигуристка Камила Валиева прибыла во Францию для работы с хореографом Бенуа Ришо .

Фотографии Валиевой из тренировочного лагеря Ришо опубликованы в аккаунте The Peak Ice Camps.

20-летняя фигуристка возобновила карьеру в декабре 2025 года после окончания дисквалификации за допинг. Ришо поставил Валиевой короткую программу на сезон-2026/27.