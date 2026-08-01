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  4. Камила Валиева приступила к работе с Бенуа Ришо во Франции

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Камила Валиева приступила к работе с Бенуа Ришо во Франции
Опубликованы фото Валиевой с тренировочного сбора во Франции.

Российская фигуристка Камила Валиева прибыла во Францию для работы с хореографом Бенуа Ришо

Фотографии Валиевой из тренировочного лагеря Ришо опубликованы в аккаунте The Peak Ice Camps. 

20-летняя фигуристка возобновила карьеру в декабре 2025 года после окончания дисквалификации за допинг. Ришо поставил Валиевой короткую программу на сезон-2026/27. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Peak Ice Camps
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Бенуа Ришо

Комментарии

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Повезло обоим.Он как маэстро своего дела получил невероятно талантливую ,с неповторимой пластикой ученицу.
Плодотворной работы и шлифовки поставленной программы! Такие сборы - всегда очень здорово и познавательно для любого спортсмена! И очень хочется уже поскорее увидеть саму программу.
Камила прямо как раньше, радостная и готова работать. Приятно видеть её такой. Хорошо, что есть возможность доработать программу с её автором.
Камила в прекрасной форме, выглядит очень хорошо и такой счастливой и сосредоточенной. Рада за нее!
Хорошее фото. Талантливые люди. Верим успех будет!
Хороша Камила 😍
Удачной и успешной стажировке в подготовке к новому сезону Камиле в группе Ришо с иностранными специалистами. Опыт, знания всё пригодится в копилку для дальнейшей соревновательной практики.
Камила прямо светится, так радостно за неё)
Очень интересный тандем у Ришо и Камилы.
Удачной стажировки.
Камила очень заинтересована в этой работе)) такая лучезарная)
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