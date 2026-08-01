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  4. Лазарев прыгнул пять четверных в произвольной программе на контрольных прокатах, Федотов зашел на три

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Лазарев прыгнул пять четверных в произвольной программе на контрольных прокатах, Федотов зашел на три
Лазарев и Федотов показали произвольные с четверными на контрольных прокатах.

Фигурист Лев Лазарев исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на закрытых контрольных прокатах юниоров. 

Лазарев представил новую программу «Маленький принц». Отрывки его выступления опубликовал Первый канал.

Спортсмен прыгнул четверные флип, лутц и сальхов, а во второй половине программы – каскады четверной лутц – тройной сальхов – двойной аксель и четверной тулуп – тройной тулуп. 

Арсений Федотов также показал новую программу «Шербурские зонтики». В прокате фигурист исполнил четверные сальхов и риттбергер, а также зашел на четверной тулуп, но приземлил его с ошибкой. 

Лазарев заявлен на этап международной серии Гран-при среди юниоров в китайском Сиане.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
logoЛев Лазарев
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logoАрсений Федотов

Комментарии

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Лев конечно мощно начинает сезон, удачи ему на этапе ГП в Китае !
ОтветWestmoreland
Лев конечно мощно начинает сезон, удачи ему на этапе ГП в Китае !
Детское катание у него
ОтветАлександр Шульгин
Детское катание у него
Да и черт с ним, знаете ли. К декабрю будет понятно, чего стоит это ваше детское катание в баллах.
Смотрю на Арсения, и так жалко, капец(( как же так.. Вот почему Мишину такой выпестованный бриллиант достался..
Ответfreddyfoxy01
Смотрю на Арсения, и так жалко, капец(( как же так.. Вот почему Мишину такой выпестованный бриллиант достался..
Почему "достался", Арсений сам захотел у него тренироваться. Мечты мальчика сбылись.
ОтветMarya Y
Почему "достался", Арсений сам захотел у него тренироваться. Мечты мальчика сбылись.
Мария,а еще, мальчик, полностью понимал с родителями, что польется в след и как будут полоскать его еще долгое время, видел как другие уходили с "почестями" и вот настолько для него это не являлось аргументом, что все равно ушел от этой "любви" ботов и поклонников ТШТ (не всех конечно) искать свою дорогу, его выбор.
Я думаю он видел хейт позавчера и несмотря на это - душевно откатал ПП и в настроении парень идет дальше.
По горячим следам комментарий, эмоциональный)), очень имхо.

Поклонник Арсения с его 8 лет, увидел малыша в Ледниковом периоде.

Что ж, знал, что Аресений перешёл в группу Мишина.

Коротко.

Короткие отрывки ПП.

Шербурские зонтики. Великий Легран. ( вступление нечто другое)

Потрясен!
Какая глубина восприятия темы у этого юноши. Браво!
Здоровья, успехов во всем Арсению.

Мишин об Арсении на его прокат в Ледниковом периоде.
https://youtu.be/1KpFSOJKEOE?t=436

Конечно пишу на эмоциях, но, возможно, этот юноша станет лебединой песнью профессора., имхо, кто знает, что будет дальше.

Лёвушка - технический гигант. Браво.

Оценить программу по отрывкам не представилось возможным, показывался прыжковый контент.
Думается, образ для Льва.
Здоровья, всего самого доброго. парню.
ОтветВладимир Ботев
По горячим следам комментарий, эмоциональный)), очень имхо. Поклонник Арсения с его 8 лет, увидел малыша в Ледниковом периоде. Что ж, знал, что Аресений перешёл в группу Мишина. Коротко. Короткие отрывки ПП. Шербурские зонтики. Великий Легран. ( вступление нечто другое) Потрясен! Какая глубина восприятия темы у этого юноши. Браво! Здоровья, успехов во всем Арсению. Мишин об Арсении на его прокат в Ледниковом периоде. https://youtu.be/1KpFSOJKEOE?t=436 Конечно пишу на эмоциях, но, возможно, этот юноша станет лебединой песнью профессора., имхо, кто знает, что будет дальше. Лёвушка - технический гигант. Браво. Оценить программу по отрывкам не представилось возможным, показывался прыжковый контент. Думается, образ для Льва. Здоровья, всего самого доброго. парню.
Прекрасный коммент!
ОтветВладимир Ботев
По горячим следам комментарий, эмоциональный)), очень имхо. Поклонник Арсения с его 8 лет, увидел малыша в Ледниковом периоде. Что ж, знал, что Аресений перешёл в группу Мишина. Коротко. Короткие отрывки ПП. Шербурские зонтики. Великий Легран. ( вступление нечто другое) Потрясен! Какая глубина восприятия темы у этого юноши. Браво! Здоровья, успехов во всем Арсению. Мишин об Арсении на его прокат в Ледниковом периоде. https://youtu.be/1KpFSOJKEOE?t=436 Конечно пишу на эмоциях, но, возможно, этот юноша станет лебединой песнью профессора., имхо, кто знает, что будет дальше. Лёвушка - технический гигант. Браво. Оценить программу по отрывкам не представилось возможным, показывался прыжковый контент. Думается, образ для Льва. Здоровья, всего самого доброго. парню.
Жаль только, что слова и музыку к лебединой песне Мишина 10 лет писали тренеры ТШТ.
Хороши наши ребята. Удачи Льву и Арсению!
Арсений крут, болела и болею за него и не важно в каком он штабе. И говорит по делу, талант, только побед и первых мест желаю.
Рада за Льва, успехов на МС.
У Арса и зонтики хорошо будут выглядеть. А вот у Левчика не очень понравилось. Может просто сыро все пока .
Ответoldparakhod
У Арса и зонтики хорошо будут выглядеть. А вот у Левчика не очень понравилось. Может просто сыро все пока .
Сыро у всех. Но у Софьи уже заметна вкатанность.
Арсений так выразителен, красив, идеален в произвольной программе. Как хочется видеть успехи такого талантливого фигуриста на международной арене. При всем уважении к труду Левы ну нет ни программы, ни компонентов, одни прыжки.
ОтветMinahmet
Арсений так выразителен, красив, идеален в произвольной программе. Как хочется видеть успехи такого талантливого фигуриста на международной арене. При всем уважении к труду Левы ну нет ни программы, ни компонентов, одни прыжки.
После его Лебедя ждешь такого же отточенного шедевра . Белый ворон был бесподобен у Коляды. На этом взлет после перехода закончился. Хочется, чтобы Арсений не разочаровал.
ОтветMinahmet
Арсений так выразителен, красив, идеален в произвольной программе. Как хочется видеть успехи такого талантливого фигуриста на международной арене. При всем уважении к труду Левы ну нет ни программы, ни компонентов, одни прыжки.
У Арсения и прыжков нет, и программы сомнительные. Ничего, сравнимого с лебедем ,он с тех пор не катал. На межнар он скорее всего куда-то съездит, так что его международные баллы увидим.
По стоп-кадрам видео Первого канала.
Федотов: 4S, 4Lo<, 4T тройка, 3A<, 3F+Eu+3S+2A программа огонь!
Лазарев: 4F, 4Lz, 4Lo(ловил баланс), 4Lz+Eu+3S(ловил баланс)+2A, 4T+3T, 3Lz есть сомнения в пронрамме, но против лома нет приема.
ОтветAd notam
По стоп-кадрам видео Первого канала. Федотов: 4S, 4Lo<, 4T тройка, 3A<, 3F+Eu+3S+2A программа огонь! Лазарев: 4F, 4Lz, 4Lo(ловил баланс), 4Lz+Eu+3S(ловил баланс)+2A, 4T+3T, 3Lz есть сомнения в пронрамме, но против лома нет приема.
Не было у Льва ритта, это сальхов
Ответytyfdbevjlthjd.vasya5
Не было у Льва ритта, это сальхов
Прыжок был у самого борта и не было видно, вот и ошибся, миль пардон
Ребята выросли, возмужали. Лёва уже в хорошей физической форме Сеня тоже. У Федотова мне понравился костюм и особенно пиджак.
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