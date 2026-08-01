Лазарев прыгнул пять четверных в произвольной программе на контрольных прокатах, Федотов зашел на три

Лазарев и Федотов показали произвольные с четверными на контрольных прокатах.

Фигурист Лев Лазарев исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на закрытых контрольных прокатах юниоров.

Лазарев представил новую программу «Маленький принц». Отрывки его выступления опубликовал Первый канал.

Спортсмен прыгнул четверные флип, лутц и сальхов, а во второй половине программы – каскады четверной лутц – тройной сальхов – двойной аксель и четверной тулуп – тройной тулуп.

Арсений Федотов также показал новую программу «Шербурские зонтики». В прокате фигурист исполнил четверные сальхов и риттбергер, а также зашел на четверной тулуп, но приземлил его с ошибкой.

Лазарев заявлен на этап международной серии Гран-при среди юниоров в китайском Сиане.