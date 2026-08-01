Лазарев прыгнул пять четверных в произвольной программе на контрольных прокатах, Федотов зашел на три
Лазарев и Федотов показали произвольные с четверными на контрольных прокатах.
Фигурист Лев Лазарев исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на закрытых контрольных прокатах юниоров.
Лазарев представил новую программу «Маленький принц». Отрывки его выступления опубликовал Первый канал.
Спортсмен прыгнул четверные флип, лутц и сальхов, а во второй половине программы – каскады четверной лутц – тройной сальхов – двойной аксель и четверной тулуп – тройной тулуп.
Арсений Федотов также показал новую программу «Шербурские зонтики». В прокате фигурист исполнил четверные сальхов и риттбергер, а также зашел на четверной тулуп, но приземлил его с ошибкой.
Лазарев заявлен на этап международной серии Гран-при среди юниоров в китайском Сиане.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
Комментарии
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Я думаю он видел хейт позавчера и несмотря на это - душевно откатал ПП и в настроении парень идет дальше.
Поклонник Арсения с его 8 лет, увидел малыша в Ледниковом периоде.
Что ж, знал, что Аресений перешёл в группу Мишина.
Коротко.
Короткие отрывки ПП.
Шербурские зонтики. Великий Легран. ( вступление нечто другое)
Потрясен!
Какая глубина восприятия темы у этого юноши. Браво!
Здоровья, успехов во всем Арсению.
Мишин об Арсении на его прокат в Ледниковом периоде.
https://youtu.be/1KpFSOJKEOE?t=436
Конечно пишу на эмоциях, но, возможно, этот юноша станет лебединой песнью профессора., имхо, кто знает, что будет дальше.
Лёвушка - технический гигант. Браво.
Оценить программу по отрывкам не представилось возможным, показывался прыжковый контент.
Думается, образ для Льва.
Здоровья, всего самого доброго. парню.
Федотов: 4S, 4Lo<, 4T тройка, 3A<, 3F+Eu+3S+2A программа огонь!
Лазарев: 4F, 4Lz, 4Lo(ловил баланс), 4Lz+Eu+3S(ловил баланс)+2A, 4T+3T, 3Lz есть сомнения в пронрамме, но против лома нет приема.