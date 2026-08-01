Костылева прыгнула в произвольной два тройных акселя и четверной сальхов, Дзепка – четверной тулуп, Стрельцова – тройной аксель и два четверных сальхова

Костылева и Дзепка исполнили четверные прыжки в произвольной программе.

Фигуристки Елена Костылева, Виктория Стрельцова и София Дзепка показали элементы ультра-си в произвольной программе на закрытых контрольных прокатах.

Видео прокатов фигуристок опубликовал Первый канал.

Костылева исполнила два тройных акселя и четверной сальхов, Дзепка – четверной тулуп. Стрельцова показала два четверных сальхова и тройной аксель, а также сделала «бабочку» на тулупе.

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