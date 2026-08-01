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  4. Костылева прыгнула в произвольной два тройных акселя и четверной сальхов, Дзепка – четверной тулуп, Стрельцова – тройной аксель и два четверных сальхова

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Костылева прыгнула в произвольной два тройных акселя и четверной сальхов, Дзепка – четверной тулуп, Стрельцова – тройной аксель и два четверных сальхова
Костылева и Дзепка исполнили четверные прыжки в произвольной программе.

Фигуристки Елена Костылева, Виктория Стрельцова и София Дзепка показали элементы ультра-си в произвольной программе на закрытых контрольных прокатах.

Видео прокатов фигуристок опубликовал Первый канал. 

Костылева исполнила два тройных акселя и четверной сальхов, Дзепка – четверной тулуп. Стрельцова показала два четверных сальхова и тройной аксель, а также сделала «бабочку» на тулупе. 

Кто из наших фигуристов уже с нейтральным статусом? Костылева готова к мировому дебюту

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
logoЕлена Костылева
logoСофия Дзепка
logoженское катание
logoСборная России по фигурному катанию
Виктория Стрельцова

Комментарии

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Костылева откатала ПП вообще без каскадов, так ей сказал Плющенко, без старших тройных, без нормальных вращений. И всё равно едет она. Нормальный смотр, чё))
ОтветЯгун Ягунини
Костылева откатала ПП вообще без каскадов, так ей сказал Плющенко, без старших тройных, без нормальных вращений. И всё равно едет она. Нормальный смотр, чё))
ну понятно че, проблемы с ними) а так типа норм и едет
Ответзаблокированному пользователю
ну понятно че, проблемы с ними) а так типа норм и едет
Она не сделает лутц и все....поезд уйдет, даже ее акселями и сальховым.
Стрельцова исполнила два тройных акселя, один из которых в каскаде. Sports не плохо бы, достверную инфо выкладывать, и на тулупе была не бабочка, просто раньше времени открылась. И да, тогда и про Костылеву пишите, что ни одного зубцового и все без каскадов. Дзепка великолепна!!!
Ответнаталья Головченко
Стрельцова исполнила два тройных акселя, один из которых в каскаде. Sports не плохо бы, достверную инфо выкладывать, и на тулупе была не бабочка, просто раньше времени открылась. И да, тогда и про Костылеву пишите, что ни одного зубцового и все без каскадов. Дзепка великолепна!!!
А лутц сегодня Стрельцова прыгнула?
Ответнаталья Головченко
Стрельцова исполнила два тройных акселя, один из которых в каскаде. Sports не плохо бы, достверную инфо выкладывать, и на тулупе была не бабочка, просто раньше времени открылась. И да, тогда и про Костылеву пишите, что ни одного зубцового и все без каскадов. Дзепка великолепна!!!
Комментарий скрыт
В следующем сезоне ждём Аранхуес у Лены. Дзепка бесподобная, она растворяется в музыке. Что-то не понятно, такого шорох наделало интервью Сихарулидзе, что нужно кататься и вращаться, а на межнар отправляем сплртсменку без вращения и зубцовых. Какой Костылевой Лебедь, да Болеро.
У Дзепки обе проги огонь. Потрясная девчонка. Удачи в сезоне и выиграть все возможное.
Дзепка-хороша!!!! Как ей идет Матрица! Обе программы отличные. По Лене-да прыгает...На этом всё...
ОтветElizaveta Queen
Дзепка-хороша!!!! Как ей идет Матрица! Обе программы отличные. По Лене-да прыгает...На этом всё...
Я вообще не понимаю, как можно ее не отправить сейчас. С такими програмами, танцевальностью и интерпретацией.
ОтветBecky Sharpe
Я вообще не понимаю, как можно ее не отправить сейчас. С такими програмами, танцевальностью и интерпретацией.
Да, очень, очень обидно. Она готова, и показала бы тот самый класс
Странно, что у Костылевой ни одного каскада, лутц и флип отсутствуют, надеются, что за 20 дней появятся, наверное. Дзепка бесподобная в обоих программах, Вике не хватает, как всегда, эмоций, но технически выглядела лучше всех.
Новостники только до двух считать умеют. Упомянули Костылеву и Дзепку, а Вики Стрельцовой будто не было на закрытых прокатах.
А Вика не достойна упоминания? Штабом не вышла?)))
Дзепка - восторг, конечно. И даже если не сохранит свои четверные - уже можно говорить: звезда родилась в нашем взрослом ФК. Потому что такие линии не пропьешь))
Девушки конечно с крутым контентом, НО целостно смотрится Дзепка, полое сочетание, техники, музыкального проникновения.
Ответgalik55
Девушки конечно с крутым контентом, НО целостно смотрится Дзепка, полое сочетание, техники, музыкального проникновения.
Да, она более гармонична во всех элементах. Вика и Лена пока не вкатали программы. И у Лены опять руки мельницы ,как отличительная черта школы. Жаль ,что всех нельзя сразу показать, все хороши.
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