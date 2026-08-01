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  4. София Дзепка: «Процесс набора формы продолжается, потому что пока четверной только один»

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София Дзепка: «Процесс набора формы продолжается, потому что пока четверной только один»
Фигуристка Дзепка: четверной после отпуска получился довольно быстро.

Российская фигуристка София Дзепка прокомментировала выступление с произвольной программой на контрольных прокатах в Новогорске.

Спортсменка показала программу под музыку из фильма «Матрица».

– Я продолжаю работать над этой программой, совершенствовать ее. Пока я представила, можно сказать, черновой вариант. Нужно добавлять больше стилистической хореографии, больше эмоций, настроения, чтобы зритель почувствовал, как будто бы он находится в самом фильме.

– Ты вчера говорила, что еще только идет процесс набора формы, но сегодня показала прекрасный четверной прыжок. Насколько сложно было его восстановить после отдыха?

– Процесс набора формы продолжается, потому что пока четверной только один. Я не сразу после возвращения из отпуска начинаю восстанавливать четверные, поэтому спокойненько сначала набрала форму на тройных, а когда уже почувствовала уверенность и физическую готовность, пошла на четверной. Он получился довольно быстро, – сказала Дзепка во влоге Первого канала.

Также она высказалась о новых правилах в произвольной программе.

– Как мне показалось, из программы у меня пропал только двойной тулуп. Все остальные прыжки немножко поменялись местами, но сохранились.

Мне очень нравится внедрение хореовращения. Мне кажется, что это поле для фантазии – есть где поэкспериментировать, где-то показать свои навыки, которые нельзя было использовать в строгом техническом контенте, который был в предыдущие сезоны.

– Есть такое, что стало чуть легче выкатывать произвольную?

– Наверное, да. Я думаю, что глобально будет легче. Хорошо это или не хорошо – не знаю, я принимаю этот факт как есть, – добавила фигуристка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoженское катание
logoСборная России по фигурному катанию
logoСофия Дзепка

Комментарии

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Понравилось выступление Сони и её интервью. Речь аргументированная, обдуманная с хорошей лексикой и словарным запасом. Умница девочка !
Не видела пока влог целиком, но спираль Софьи перед вращением на глубочайшем внешнем- это нечто! Похоже на то, что Матрица невероятно крутая получилась. будем наслаждаться по сезону!
Матрица Софьи одна из самых интересных программ последнего времени в нашем ФК. Надеюсь, у неё будет возможность показать на международном старте.
Жалко что на юниорские гранпри поедит не она
Какая же она крутая! После нее Леночка Костылева на видео смотрится как попрыгунчик из детского сада
Тринити сильно понравилась 💚
Удачи в грядущем сезоне! Очень интересная спортсменка!!!
Понимаю, что Лена двукратная, но она теряется на фоне Сони Дзепка. Может Соня выиграет ЮЧР и отберется на ЮЧМ? Честно говоря, очень бы хотелось.
Даже внешне очень похожа на Тринити. Мне кажется, по уму и характеру тоже.
Пластика, качество катания, манера держать себя скромно, но с достоинством.
Для меня однозначно именно такая фигуристка должна представлять страну на МС.
Хорошее выступление, позитивный настрой Софьи радуют. Желаю удачи в новом сезоне!
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