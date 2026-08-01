София Дзепка: «Процесс набора формы продолжается, потому что пока четверной только один»

Фигуристка Дзепка: четверной после отпуска получился довольно быстро.

Российская фигуристка София Дзепка прокомментировала выступление с произвольной программой на контрольных прокатах в Новогорске.

Спортсменка показала программу под музыку из фильма «Матрица».

– Я продолжаю работать над этой программой, совершенствовать ее. Пока я представила, можно сказать, черновой вариант. Нужно добавлять больше стилистической хореографии, больше эмоций, настроения, чтобы зритель почувствовал, как будто бы он находится в самом фильме.

– Ты вчера говорила, что еще только идет процесс набора формы, но сегодня показала прекрасный четверной прыжок. Насколько сложно было его восстановить после отдыха?

– Процесс набора формы продолжается, потому что пока четверной только один. Я не сразу после возвращения из отпуска начинаю восстанавливать четверные, поэтому спокойненько сначала набрала форму на тройных, а когда уже почувствовала уверенность и физическую готовность, пошла на четверной. Он получился довольно быстро, – сказала Дзепка во влоге Первого канала .

Также она высказалась о новых правилах в произвольной программе.

– Как мне показалось, из программы у меня пропал только двойной тулуп. Все остальные прыжки немножко поменялись местами, но сохранились.

Мне очень нравится внедрение хореовращения. Мне кажется, что это поле для фантазии – есть где поэкспериментировать, где-то показать свои навыки, которые нельзя было использовать в строгом техническом контенте, который был в предыдущие сезоны.

– Есть такое, что стало чуть легче выкатывать произвольную?

– Наверное, да. Я думаю, что глобально будет легче. Хорошо это или не хорошо – не знаю, я принимаю этот факт как есть, – добавила фигуристка.