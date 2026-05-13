«Первый день постановки вышел насыщенным». Трусова показала, как ставит программу с Ришо

Трусова о работе с Ришо: первый день постановки вышел насыщенным .

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова показала, как ставит программу с французским хореографом Бенуа Ришо. «Первый день постановки вышел насыщенным 🔥», – написала Трусова под видео. Ришо прилетел в Россию на 9 дней. В Новогорске он ставит программы Трусовой, Евгению Семененко, а также танцевальным дуэтам Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Мария Фефелова – Артем Валов. Тот мемный хореограф приехал в Россию – ставит программы Трусовой и другим нашим! Мы поговорили