«Первый день постановки вышел насыщенным». Трусова показала, как ставит программу с Ришо

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова показала, как ставит программу с французским хореографом Бенуа Ришо.

«Первый день постановки вышел насыщенным 🔥», – написала Трусова под видео.

Ришо прилетел в Россию на 9 дней. В Новогорске он ставит программы Трусовой, Евгению Семененко, а также танцевальным дуэтам Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Мария Фефелова – Артем Валов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Трусовой
В очередной раз убеждаюсь, что хореографы придумывают современные программы, (и Ришо и Глейх показывают вполне контемп), а фигуристы катают как смогли, скатываясь в лучшем случае в какое-то классикобалетное
Ответ Mant
Поэтому высший класс для хореографа - когда он может поставить то, что задумал именно тому, кто его задумку воплотит на льду в том виде, как она и была придумана.
Ответ Sentyabrina20
Это слишком сложно для Трусовой. Там даже Ришо ей руки поправляет, a она не кумекает.
Рада за Сашу. В любом случае, это очень полезный опыт для неё. Жаль, что мало времени для общения. Но, конечно, доработать и отточить всё есть с кем.
Для катальщиц Ришо просто кладезь. А что Саша сможет за короткое время усвоить у него посмотрим уже в прокате программы.
Ответ Док Аксель
Вот кстати о катальщицах, может к нему-то Муравьёвой и надо?
Ответ Maria N
Теперь уже для неё это пролёт.
Ришо сказал про Трусову - "Меня в ней привлекает то, что в художественном плане еще многое предстоит открыть – за пределами одних лишь прыжков"

Это что Ришо так витиевато намекает, что Трусова только прыгать умеет?
А в художественном плане ноль?
Ответ nina1212
Нет так он намекает что она многогранна и еще много что может показать если с ней правильно поработать.
Ответ nina1212
Посмотрим. Ришо именно так и говорит - в художественном плане Трусова практически на нуле - "на фоне одних лишь прыжков". Сомнительно, что ей зайдет его программа, точнее что она реально ее вряд ли откатает как он задумал.
Нашей Сашке здоровья и чистых прокатов!
Успехов, Сашенция! Пусть все получится!
боже, она даже ногу поднять и проехаться не может, Ришо наверное в шоке
Ответ lika11
Зря вы так, у нее хорошо получается!
Вообще то это не Саша ставит программу с Ришо, а Ришо ставит программу Саше.
