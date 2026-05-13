Тарасова о замужестве Сакамото: «Как я за нее рада! Каори – чудесная девочка. Надеюсь, муж будет любить ее всю жизнь»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила японскую фигуристку Каори Сакамото с замужеством. 

Четырехкратная чемпионка мира Сакамото рассказала на пресс-конференции, что 5 мая вышла замуж. Фигуристка завершила карьеру после сезона-2025/26. 

«Ой, как я за нее рада! Она чудесный человек, чудесная девочка! Я желаю ей счастья! Надеюсь, что ее муж счастливый человек, потому что ему достался такой необыкновенный человек, как Каори.

Я люблю ее не только за потрясающий стиль катания, но и за то, что она очень индивидуальна. Она одна такая. Надеюсь, что муж будет любить ее всю жизнь», – сказала Тарасова. 

Сакамото – 4-кратная чемпионка мира! Она показала, как провести в фигурном катании долгую и счастливую жизнь

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
с удовольствием присоединяюсь! ТАТ молодец)!
Хорошее поздравление. Присоединяюсь.
Счастья тебе, Каоричка! Ты - крутая!
Присоединяюсь к словам Татьяны Анатольевны! Так искренне и тепло! Счастья Каоричке и ее избраннику!
Присоединяюсь к чудесному поздравлению Татьяны Анатольевны
Счастья Каори!! 🤍
Каори действительно чудесная и интересная. Милая и позитивная по настоящему. Счастья им в дом и пусть все сложится!!!
Семейного счастья Каори!
Счастья и любви прекрасной Каори 👩‍❤️‍👨💐👍
Поздравляю! Но, все-равно, непонятно. Спрятать мужа, даже фото нет. Как-будто Каори вышла замуж в Северной демократической, а, не в демократической Японии.
