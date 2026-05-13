Тарасова о замужестве Сакамото: «Как я за нее рада! Каори – чудесная девочка. Надеюсь, муж будет любить ее всю жизнь»

Тарасова: желаю Сакамото счастья, она чудесный человек.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила японскую фигуристку Каори Сакамото с замужеством.

Четырехкратная чемпионка мира Сакамото рассказала на пресс-конференции, что 5 мая вышла замуж. Фигуристка завершила карьеру после сезона-2025/26.

«Ой, как я за нее рада! Она чудесный человек, чудесная девочка! Я желаю ей счастья! Надеюсь, что ее муж счастливый человек, потому что ему достался такой необыкновенный человек, как Каори.

Я люблю ее не только за потрясающий стиль катания, но и за то, что она очень индивидуальна. Она одна такая. Надеюсь, что муж будет любить ее всю жизнь», – сказала Тарасова.

