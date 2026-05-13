Александра Бойкова: «Скалы «Семь сестер» – место, которое однозначно стоит посетить! Чувство свободы, неземной красоты вокруг и полное умиротворение»
Российская фигуристка Александра Бойкова поделилась впечатлениями от поездки к меловым скалам «Семь сестер», расположенным на побережье Ла-Манша в Великобритании.
«Seven Sisters – это место, которое однозначно стоит посетить! Чувство свободы, неземной красоты вокруг тебя и полное умиротворение.
Мы с Никой проделали довольно большой путь пешком от Сифорда до Истбурна и ни разу не пожалели, что не поехали на поезде сразу до конечной точки нашего маршрута.
Самые шикарные виды открываются именно на протяжении этих 20-25 км🥹 (пусть порой и не самых легких, ибо подъемов в гору нам хватило)», – написала спортсменка.
Александра выступает в паре с Дмитрием Козловским. В этом сезоне они победили на чемпионате России и в финале Гран-при.
Саша весь сезон выступала с болью в ноге, при этом не ныла, добила 4но выброс, поддерживала Настю, когда у д… Галимова крышу сносило.
Хорошая девочка, сильная и целеустремленная, а вы только гадости писать…
Саше здоровья, хорошо отдохнуть и успехов в новом сезоне
И Саша здесь выглядит замечательно.