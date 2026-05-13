  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Александра Бойкова: «Скалы «Семь сестер» – место, которое однозначно стоит посетить! Чувство свободы, неземной красоты вокруг и полное умиротворение»
Фото
20

Александра Бойкова: «Скалы «Семь сестер» – место, которое однозначно стоит посетить! Чувство свободы, неземной красоты вокруг и полное умиротворение»

Бойкова съездила к скалам «Семь сестер» в Великобритании.

Российская фигуристка Александра Бойкова поделилась впечатлениями от поездки к меловым скалам «Семь сестер», расположенным на побережье Ла-Манша в Великобритании.

«Seven Sisters – это место, которое однозначно стоит посетить! Чувство свободы, неземной красоты вокруг тебя и полное умиротворение.

Мы с Никой проделали довольно большой путь пешком от Сифорда до Истбурна и ни разу не пожалели, что не поехали на поезде сразу до конечной точки нашего маршрута.

Самые шикарные виды открываются именно на протяжении этих 20-25 км🥹 (пусть порой и не самых легких, ибо подъемов в гору нам хватило)», – написала спортсменка.

Александра выступает в паре с Дмитрием Козловским. В этом сезоне они победили на чемпионате России и в финале Гран-при.

Бойкова раздает стиль в Лондоне: открытая спина для «Дьявол носит Prada», леопард и юбка-баллон

Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Бойковой
пары
logoсборная России
logoАлександра Бойкова
logoфото
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Люди, вы можете порадоваться за человека???
Саша весь сезон выступала с болью в ноге, при этом не ныла, добила 4но выброс, поддерживала Настю, когда у д… Галимова крышу сносило.
Хорошая девочка, сильная и целеустремленная, а вы только гадости писать…
Саше здоровья, хорошо отдохнуть и успехов в новом сезоне
Ответ Ирина Ларина
Люди, вы можете порадоваться за человека??? Саша весь сезон выступала с болью в ноге, при этом не ныла, добила 4но выброс, поддерживала Настю, когда у д… Галимова крышу сносило. Хорошая девочка, сильная и целеустремленная, а вы только гадости писать… Саше здоровья, хорошо отдохнуть и успехов в новом сезоне
Настя и Саша дружат? Получается конфликтуют "их" парни?
Ответ Ирина Ларина
Люди, вы можете порадоваться за человека??? Саша весь сезон выступала с болью в ноге, при этом не ныла, добила 4но выброс, поддерживала Настю, когда у д… Галимова крышу сносило. Хорошая девочка, сильная и целеустремленная, а вы только гадости писать… Саше здоровья, хорошо отдохнуть и успехов в новом сезоне
Людям непонятно, как она занимаясь глупостями сохраняет целеустремленность))
А в интервью плакалась, что на учёбу денег нет и ипотеку закрыть нечем 😄
Ответ PourContre
А в интервью плакалась, что на учёбу денег нет и ипотеку закрыть нечем 😄
Ну это смотря какой аппетит
Вот это реальная перезагрузка перед сезоном, побывать на краю света, сбросить всю усталость и с новыми силами снова в бой. Молодцы девчонки, места красивейшие, впечатлений надолго хватит.
Молодец Саша хорошее фото! Здоровья и удачи в новом сезоне!
Она 20...25 км в юбке шла?)
Да уж помнится как они страдали, что часовой пояс в Сибири тяжело даётся!
А вот такие путешествия - море, скалы, тишина - это здорово!
И Саша здесь выглядит замечательно.
Бойкова опять википедии перебрала. Вышла из поезда раз фоткнуться, куда оба там 25 км шла? До Семи Сестер так и не дошла. Из оперы здесь был Ваня.
Зачем отдыхать во вражеской стране? и еще постить фото? Да, " патриотка" еще та.
Робот Шикарно. (с)
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Бойкова раздает стиль в Лондоне: открытая спина для «Дьявол носит Prada», леопард и юбка-баллон
11 мая, 16:20
«Первая часть понравилась немного больше». Бойкова посетила премьеру фильма «Дьявол носит Prada 2» в Лондоне
10 мая, 16:19Фото
Денкова и Ставиский поставили произвольную программу Бойковой и Козловскому
8 мая, 21:11
Рекомендуем
Главные новости
Кагияма о перерыве в карьере: «Хочу сделать за этот год все возможное, чтобы окончить университет»
сегодня, 08:56
Алексей Мишин: «Не согласен с теми, кто говорит, что без нас фигурное катание умерло. Оно не только не умерло, но развивается в очень интересных аспектах»
сегодня, 08:29
Ришо показал, как Валиева работает над новой программой
вчера, 21:21Видео
Олимпийские призеры Берулава и Метелкина проведут предсезонную подготовку на катке Тутберидзе в Москве: «Говорить о переходе пока преждевременно»
вчера, 20:33
Юристы Плющенко рассматривают возможность иска против мамы фигуристки Парсеговой из-за ее слов в сериале «Метод Тутберидзе»
вчера, 19:07
Владимир Познер: «Наше возвращение придало бы фигурному катанию более высокую грань конкуренции»
вчера, 17:51
«Мы не афишируем, но и не скрываем». Загитова выложила фото с молодым человеком
вчера, 15:36Фото
Мария Бутырская: «Я думаю, программа Валиевой и Ришо будет произведением искусства, шедевром»
вчера, 14:42
«С Алисой Лю могут легко конкурировать пяток наших девчонок. Если Петросян сделает коронный прыжок, никаких вопросов не будет». Иоланда Чен о фигуристках
вчера, 14:33
Виктория Синицина: «Мы сейчас находимся в хорошей физической форме. В ледовых шоу мы катаем не менее сложные номера, чем на соревнованиях»
вчера, 11:07
Ко всем новостям
Последние новости
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Рекомендуем