Александра Бойкова: «Скалы «Семь сестер» – место, которое однозначно стоит посетить! Чувство свободы, неземной красоты вокруг и полное умиротворение»

Бойкова съездила к скалам «Семь сестер» в Великобритании.

Российская фигуристка Александра Бойкова поделилась впечатлениями от поездки к меловым скалам «Семь сестер», расположенным на побережье Ла-Манша в Великобритании.

«Seven Sisters – это место, которое однозначно стоит посетить! Чувство свободы, неземной красоты вокруг тебя и полное умиротворение.

Мы с Никой проделали довольно большой путь пешком от Сифорда до Истбурна и ни разу не пожалели, что не поехали на поезде сразу до конечной точки нашего маршрута.

Самые шикарные виды открываются именно на протяжении этих 20-25 км🥹 (пусть порой и не самых легких, ибо подъемов в гору нам хватило)», – написала спортсменка.

Александра выступает в паре с Дмитрием Козловским. В этом сезоне они победили на чемпионате России и в финале Гран-при.

