Петр Гуменник: «Драматические образы мне даются легче, но нельзя на них зацикливаться»

Чемпион России Петр Гуменник заявил, что в будущем сезоне болельщики, возможно, увидят его в неожиданных соревновательных программах.

— В последние сезоны вы блистали на льду в образах узнаваемых персонажей: Онегин, Дориан Грей, главные герои «Дюны» и «Парфюмера». Случалось ли прочитать какую-то книгу и попросить поставить программу по ее мотивам?

— Такого не случалось. Читая книги, не примериваю на себя образы их персонажей. Все мои последние программы под саундтреки из известных фильмов. Когда смотрю их, уже представляю, каким буду на льду.

— Можете проваляться целый день с книгой на диване, не думая о фигурном катании?

— Иногда очень хочется. Даже просто поваляться на диване, ничего не делая. Только тренировки никто не отменяет, как и учебу в университете. И к такой жизни давно привык. Спорт давно стал частью меня, и без движения уже не могу.

— Нет опасения, что за вами сохранится репутация мастера исключительно драматических постановок?

— Сам прекрасно понимаю, что драматические образы даются легче, но нельзя на них зацикливаться. Да и показать что-то неожиданное, как «Трансформера» на «Русском вызове», люблю. Возможно, в будущем сезоне болельщики увидят и неожиданные соревновательные программы в моем исполнении. Пока не знаю, на чем мы вместе с Вероникой Анатольевной Дайнеко остановим свой выбор, но сюрпризы возможны, — сказал Гуменник.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Мир фигурного катания»
Может Пете под рок что-нибудь поставят, он хорошо чувствует музыку любого жанра.
Ждем новых программ и новых образов.
Нравится их работа с Даниилом, жду ПП. Надеюсь на КП будет новый постановщик.
У Петра была интересная программа под Раммштайн, но кто-то перебдел и от программы отказались.
Может попробовать вернуться к ней, но ведь опять столько будет противодействия...
Можно и не возвращаться к Рамштайн,но нудлей в КП не должно быть,это для произвольной,а в КП надо энергетически сильную музыку,она заводит зад и судей
Парфюмер был шикарный. Такой магнетизм. Вживую смотрится отлично. Если бы Пете дали откатать оригинал на ОИ, эффект на судей был бы совершенно другим.
Петя давай дерзай! Мы тебя поддержим и удачи!
Попался сегодня Филипп Канделоро в 1998 мушкетером. Вот бы Пете такое, если б еще осовременить. А какие были тогда дорожки, эх
Для новых образов нужен новый хореограф. Если в этом сезоне опять те же "двое из ларца", то будут третий год подряд однотипные программы.
Ну если взять того же Глейхенгауза, он за 3 сезона поставил Пете 3 совершенно разные программы. И уверена, что 4-я будет не похожая на предыдущие.
Я недовольна программами в Олимпийском сезоне,Авербух придумал какую-то бредовую молитву,пришлось возвращаться к Онегину.
У Глейхенгауза тоже творческий кризис,Петросян ничего нового не смог придумать.
И для Пети повторил музыку Щербаковой,так что для нового образа нужен новый хореограф
Гуменник прилетел в США на стажировку к Рафаэлю Арутюняну
11 мая, 16:21
Вероника Дайнеко: «Очередная стажировка у Арутюняна есть у Гуменника в планах. Петр поедет в США в течение лета»
8 мая, 14:30
Гандболистка Семина о победе Лью на Играх-2026: «Трусова 251 балл набрала и стала второй, Медведева – 238. И тут – 226, и это первое место... Просто смешно на это смотреть»
7 мая, 12:12
