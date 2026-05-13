Петр Гуменник: «Драматические образы мне даются легче, но нельзя на них зацикливаться»

Гуменник: драматические образы мне даются легче, но нельзя на них зацикливаться.

Чемпион России Петр Гуменник заявил, что в будущем сезоне болельщики, возможно, увидят его в неожиданных соревновательных программах.

— В последние сезоны вы блистали на льду в образах узнаваемых персонажей: Онегин, Дориан Грей, главные герои «Дюны» и «Парфюмера». Случалось ли прочитать какую-то книгу и попросить поставить программу по ее мотивам?

— Такого не случалось. Читая книги, не примериваю на себя образы их персонажей. Все мои последние программы под саундтреки из известных фильмов. Когда смотрю их, уже представляю, каким буду на льду.

— Можете проваляться целый день с книгой на диване, не думая о фигурном катании?

— Иногда очень хочется. Даже просто поваляться на диване, ничего не делая. Только тренировки никто не отменяет, как и учебу в университете. И к такой жизни давно привык. Спорт давно стал частью меня, и без движения уже не могу.

— Нет опасения, что за вами сохранится репутация мастера исключительно драматических постановок?

— Сам прекрасно понимаю, что драматические образы даются легче, но нельзя на них зацикливаться. Да и показать что-то неожиданное, как «Трансформера» на «Русском вызове», люблю. Возможно, в будущем сезоне болельщики увидят и неожиданные соревновательные программы в моем исполнении. Пока не знаю, на чем мы вместе с Вероникой Анатольевной Дайнеко остановим свой выбор, но сюрпризы возможны, — сказал Гуменник.